Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir kavşakları İzmir istikametinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım 3 şeritten sağlanıyor. TAG Otoyolu'nun Düziçi- Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Keşan- Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor. Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde Yalova geçişi dört yol kavşak köprülerindeki çalışmalar sebebiyle sürücüler köprü yan kollarına yönlendiriliyor. Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Gaziantep- Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde (Kalyoncu Üniversitesi mevkisi) köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım Sivas istikametinde tek şeritten gerçekleştiriliyor. Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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