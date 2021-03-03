Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir kavşakları İzmir istikametinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım 3 şeritten sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Düziçi- Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Keşan- Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.
Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde Yalova geçişi dört yol kavşak köprülerindeki çalışmalar sebebiyle sürücüler köprü yan kollarına yönlendiriliyor.
Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gaziantep- Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde (Kalyoncu Üniversitesi mevkisi) köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım Sivas istikametinde tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kaynak: AA
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