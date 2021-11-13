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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

13.11.2021 08:52
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova- Kavacık kavşağı kesimleri arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle 25 Aralık'a kadar Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü yapılıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 3-6. kilometrelerinde Ceyhan park alanı mevkisinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 12-17. ve 19-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop- Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 0-2. kilometrelerinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle 15 Kasım'a kadar 07.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 26-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım küçük araçlar için 07.00-08.00 saatlerinde servis yolundan, büyük araçlar için ise servis yolunun dar olması nedeniyle mevcut yoldan kontrollü yapılıyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Kırşehir, Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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