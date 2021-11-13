Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova- Kavacık kavşağı kesimleri arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle 25 Aralık'a kadar Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü yapılıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 3-6. kilometrelerinde Ceyhan park alanı mevkisinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 12-17. ve 19-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop- Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 0-2. kilometrelerinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle 15 Kasım'a kadar 07.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 26-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım küçük araçlar için 07.00-08.00 saatlerinde servis yolundan, büyük araçlar için ise servis yolunun dar olması nedeniyle mevcut yoldan kontrollü yapılıyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.