Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Balıkesir- İvrindi yolunun 27-29. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması sebebiyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Ankara- Çankırı yolunun 15-17, Nurdağı- Gaziantep yolunun 2-4, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Amasya- Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Taşova şehir geçişi) köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Karlıova- Bingöl yolunun 30-38, Akseki- Manavgat yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kara yollarında durum - Son Dakika