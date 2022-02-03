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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

03.02.2022 08:12
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Balıkesir- İvrindi yolunun 27-29. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması sebebiyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17, Nurdağı- Gaziantep yolunun 2-4, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Amasya- Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Taşova şehir geçişi) köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Karlıova- Bingöl yolunun 30-38, Akseki- Manavgat yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

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Balıkesir, Ardeşen, Taşova, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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