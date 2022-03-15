Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun her iki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde (Akçaabat-Yıldızlı mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde sürücüler tek şeride yönlendiriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapısı imalatları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerindeki sel hasarları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mesudiye- Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeride yönlendiriliyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.