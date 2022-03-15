Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

15.03.2022 08:28
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun her iki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde (Akçaabat-Yıldızlı mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde sürücüler tek şeride yönlendiriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapısı imalatları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerindeki sel hasarları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mesudiye- Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeride yönlendiriliyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

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Kızılcahamam, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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