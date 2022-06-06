Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

06.06.2022 10:19
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı ile Mahmutbey Gişeleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun önce İstanbul istikameti, çalışmanın bitiminde ise Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun İstanbul istikametinde sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney- Lapseki kavşaklarında bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Lapseki ve Gelibolu yönlerinde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yönde çift şeritten sürdürülüyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 25-32. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sakarya-Karasu yolunun 14-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Sakarya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ezine- Küçükkuyu yolunun 42-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Karabük- Çankırı il sınırı- Çerkeş yolunun 11-14. kilometrelerinde enerji iletim hattı yenileme çalışmaları nedeniyle 20 Haziran'a kadar İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülecek.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 27-45. kilometrelerindeki Harmancık, Hacıemin-2, Hacıemin-3 ve Gümüşhane tünellerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten izin verilecek.

Sivas-Zara yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Gümüşhane, İstanbul, Düzce, Güncel, Son Dakika

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