Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

01.07.2022 08:19
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mengen-Yeniçağa yolunun 26. kilometresindeki sel tahribatı nedeniyle Yeniçağa istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Gümüşhane- Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sinop- Samsun yolunun 23-76. kilometrelerinde muhtelif kavşaklarda gerçekleştirilen sinyalizasyon çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Datça- Marmaris yolunun 24-49. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-41. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44, Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mekece-Bozüyük istikametindeki Osmangazi Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması başlatılarak, sağ şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede trafik akışı sol şeritten sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Yağış Mudurnu Çayı üzerindeki köprüyü ulaşıma kapattı Yağış Mudurnu Çayı üzerindeki köprüyü ulaşıma kapattı
Kaynak: AA

Beşikdüzü, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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