Tipi hayatı felç etti! Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına "kepçe" yetişti - Son Dakika
Tipi hayatı felç etti! Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına "kepçe" yetişti

20.01.2026 15:59
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Hastaneden taburcu edilen anne ve bebeği kapalı yollar nedeniyle eve gidemeyince imdada belediye ekipleri yetişti. Anne ve bebeği belediyeye ait iş makinesiyle evlerine götürüldü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen yoğun tipi nedeniyle gündelik yaşam adeta felç oldu. Kar nedeniyle yollar kapanırken bazı vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük çekti. Bazı araçlar mahalle aralarında yolda kaldı.

KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu ilçede, Karlıova- Yedisu kara yolunda Kızılçubuk köyü mevkisinde çığ düştü. Çığ nedeniyle Karlıova- Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolun kardan temizlenmesi için çalışma başlattı.

ANNE VE BEBEĞİ EVİNE KEPÇEYLE GÖNDERİLDİ

Karlıova Devlet Hastanesi'nde taburcu olan anne ile bebeği de kapalı yol nedeniyle evlerine gidemeyince durum belediyeye bildirildi. Bunun üzerine belediyeye ait iş makinesi anne ve bebeği alarak evlerine götürdü.

Kaynak: DHA

