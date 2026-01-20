Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı

Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı
20.01.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Karaağaç Deresi, fabrikaların bıraktığı kimyasal atıklar nedeniyle siyah akmaya başladı. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Metin Kanat, durumu yetkililere bildirerek gereken cezaların verilmesini talep etti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Karaağaç Deresi, bölgedeki fabrikalar tarafından bırakıldığı öne sürülen kimyasal atıklar nedeniyle siyah akmaya başladı.

Tekirdağ'ın Kapaklı illçesinde, Karaağaç Mahallesi'ne adını veren Karaağaç Deresi, sabah saatlerinde siyah renkte akmaya başladı.

DERE SİYAH AKMAYA BAŞLADI, AK PARTİLİ ÜYEDEN TEPKİ GELDİ

Deredeki değişimi gören mahalleli durumu yetkililere bildirirken, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Metin Kanat da bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Kanat, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bazı firmaların bıraktığı kimyasallar nedeniyle derenin kirlendiğini iddia ederek, "Burada OSB'nin kolektör hattı var. Bazı fabrikalar, atıkları kolektör hattından dökmeyip yağmur suyu hattına dökerek insan sağlığını tehdit ediyorlar. Sırf kolektör hattına para ödememek için yağmur suyu hattına kimyasalları bırakıp insanlarımızı zehirliyorlar" dedi.

"FİRMA TESPİT EDİLİP GEREKLİ CEZA VERİLSİN"

Daha önce de bu tür durumlarla karşılaştıklarını belirten Kanat, "Şimdi de durumu Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdim. Bu derenin yakınında okul, sağlık ocağı, cami ve çocuk parkı var. Her gün yüzlerce insanımız bu derenin yakınından geçiyor. Hiç kimse para kazanmak için insanlarımızın sağlığını ihlal edemez. Kim insan sağlığını ihmal ediyorsa gereken en ağır cezalar verilmeli.

Biz konuyu gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar taşıyacağız. Gereken bütün mercilere şikayetlerimizi ileteceğiz. Ben Cumhur İttifakı belediye meclis üyesiyim. Ana muhalefetteki milletvekillerimize de, büyükşehir belediyesine de sesleniyorum; İnsanları nasıl zehirliyorlar gelin burada görün. Bununla ilgili tüm yetkilileri göreve davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Metin Kanat, Karaağaç, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    Normal değil mi, ilgili makamlar ilgisiz olursa 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Konya’da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas’ın annesiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas'ın annesiyle telefonda görüştü
19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 19:56:14. #7.11#
SON DAKİKA: Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.