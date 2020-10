Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov: Türkiye'de kendimizi evimizde hissediyoruz

"İyi bir oyunla kazanmak istiyoruz"

"Villarreal, Maccabi'den farklı takım"

Medvedev: Azerbaycan'ı ve Karabağ'ı en iyi şekilde temsil edeceğizİbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2'nci hafta maçında yarın İspanya'nın Villarreal takımını İstanbul'da konuk edecek Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov ve takım kaptanı Maksim Medvedev kamp yaptıkları otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.GURBANOV: İYİ BİR OYUNLA KAZANMAK İSTİYORUZTürkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Gurbanov, "Kardeş ülke Türkiye'deyim. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve tecrübeli bir takımla karşılaşacağız. İyi bir hocaları var, her şekilde doğru oyun kurmalıyız. Maçında sonunda iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz" diye konuştu."KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ"Azerbaycan'da zor bir durum yaşandığını dile getiren Gurbanov, "Zor bir durum. Futbolla siyaset birbirine karışmış. Her bir insana her Azeri vatandaşına özverili olmak düşüyor. Biz de Karabağ olarak çalışıyoruz. Vazifemizi en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Askerlerimizi düşünsek de işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Kendimizi evimizde hissediyoruz. İnşallah yakın zamanda topraklarımız geri kazanılacak. 30 yıllık hasrete son verilecek" dedi."VILLARREAL, MACCABI'DEN FARKLI TAKIM"Villarreal maçının Maccabi Tel Aviv'e karşı oynadıkları mücadeleden farklı olacağını belirten Gurbanov, "Farklı takımlar. Villarreal, Laliga'nın en iyi takımlarında biri. Maccabi takımına karşı zor bir maç oldu. Pandemiden sonra en iyi performansı göstermek zorlaştı. Oyuncularımız tam istediğimiz performansta değil. Maccabi'ye 1-0'lık skorla mağlup olsak da kötü bir performans göstermedik. Çalışarak o hataları tekrar yaşamayacağız" diye konuştu."SÜPER LİG AZERBAYCAN LİGİ'NDEN DAHA ÜSTÜN"Villarreal ile Sivasspor maçı arasında oynanan Avrupa Ligi maçının bol gollü geçmesini de değerlendiren Gurbanov, "Maçı izledim, enteresan bir maç oldu. 8 gol, seyirci için güzel. Her takım her maçı sonrasında analiz eder. Takımları karşılaştırırsak; Süper Lig, Azerbaycan Ligi'nden daha üst düzey bir lig. Yarına kadar zamanımız var. Oyunu daha iyi analiz ederek yarınki maça hazır olacağız" ifadelerini kullandı."SÜREKLİ YOLCULUK YAPMAK ZOR"Sürekli seyahat yaptıkları için yorgunluk olabileceğine dikkat çeken Gurbanov, "En zor olan bu. 6 maç dışarıda oynayacağız. Kolay değil; 3 günde bir yolculuktayız. Futbolcular için de bu zor. Performanslarını göstermek için de zor. Başka çıkış yolumuz yok, bazı maçlarda genç oyuncularımızı oynatacağız. Her şekilde düzgün karar vermeye çalışacağız" dedi.MEDVEDEV: AZERBAYCAN VE KARABAĞ'I EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZVillarreal maçını kazanmak istediklerini söyleyen takım kaptanı Maksim Medvedev ise şunları kaydetti:

"Türkiye'ye geldik. Villarreal ile önemli bir maçımız var. Azerbaycan'da durum çok iyi değil ama buraya futbol oynamaya geldik. Azerbaycan'ı ve Karabağ'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Villerreal'in oyununu analiz ettik. Yarın iyi bir maç geçecek ve iyi bir galibiyet alacağız."