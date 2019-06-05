Karabük'te bayramlaşma
33 dakika önce
CHP Karabük İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.
CHP Karabük
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:09 Kaynak: AA
İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı
dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.
İl başkanlığında düzenlenen programa, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
, Safranbolu
Belediye Başkanı Elif Köse
, il başkanı Abdullah Çakır
, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Törende konuşan Çakır, her bayram olduğu gibi bu bayramda da birlik ve beraberlik içinde sevinç yaşadıklarını kaydetti.
CHP Yenice
, Safranbolu ve Eflani
ilçe başkanlıkları tarafından da bayramlaşma programı düzenlendi.
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