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Karabük'te bayramlaşma

33 dakika önce

CHP Karabük İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

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CHP Karabük İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

İl başkanlığında düzenlenen programa, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, il başkanı Abdullah Çakır, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Törende konuşan Çakır, her bayram olduğu gibi bu bayramda da birlik ve beraberlik içinde sevinç yaşadıklarını kaydetti.
CHP Yenice, Safranbolu ve Eflani ilçe başkanlıkları tarafından da bayramlaşma programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:09 Kaynak: AA
Safranbolu, Ramazan Bayramı, Cumhuriyet Halk Partisi, Karabük, Güncel
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