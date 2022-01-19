Kar nedeniyle 2 çatı çöktü, yollarda ulaşım aksadı - Son Dakika

Karabük'te aralıklarla yağan kar, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte iki gündür yoğun şekilde etkisini sürdüren yağışın ardından kar kalınlığı, il ve ilçe merkezlerinde 60 santimetreyi, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı.

Sürücüler ve vatandaşlar, karla kaplı yollar ile kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi Şube Sokak'ta bir apartmana ait otoparkın çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Otoparktaki 2 araç da zarar gördü.

Kent merkezinde Kemal Oyman mevkisinde bulunan iş yerinin çatısının bir bölümü de çöktü, bir araçta hasar oluştu.

Safranbolu'ya bağlı Ovacuma köyünden hasta getiren bir ambulans kara saplandı. UMKE aracına taşınan hasta, Safranbolu Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Ambulans ise İl Özel İdaresi araçlarıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Ekipler, Safranbolu'da yolu kardan kapanan bölgede bulunan yaşlı hastaya da yardım eli uzattı.

Öte yandan, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları, Karabük- Bartın kara yolunun Beştepeler bölgesi ve 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yağışın devam ettiği güzergahlarda, Karayolları ile belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.