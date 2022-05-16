Karabük'te yurtlarda kalan 28 çocuk Didim'e tatile gönderildi - Son Dakika

Karabük'teki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 28 çocuk, Aydın'ın Didim ilçesine tatile gönderildi.

Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, kurum müdürleri, yurtların yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Kaymakam Türköz, AA muhabirine, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan 16 kız çocuğunu, 2 kamu görevlisi ve 2 şoför ile birlikte Didim'deki bir otele tatile gönderdiklerini söyledi.

Çocukların 3 gün 3 gece tatil yapacağını belirten Türköz, "Otel sahipleri bir sosyal sorumluluk projesine ev sahibi olacaklar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir nevi kültürler arası etkileşimi sağlamış olacağız. Kendi adıma ve kızlarımız adına mutluyum. Onlar için iyi bir eğlence olacak." dedi.

Türköz, Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi'nden de 12 öğrencinin, 2 kamu görevlisiyle Didim'de başka bir otelde 3 gün 3 gece tatil yapacağını ifade ederek, "Gençlerimiz için güzel bir fırsat oldu. Hem Didim'i tanıyacaklar hem de tatil yapmış olacaklar. Bir sosyal sorumluluk projesini el birliğiyle faaliyete geçirdik. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler Didim'e hareket etti.