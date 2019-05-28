Karabük'ten kısa kısa

AK Parti Safranbolu
İlçe Başkanı Mehmet Sarı
, Safranbolu Belediye Meclisinde alınan yol kenarlarındaki ücretli otopark uygulaması kararını eleştirdi.
Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, bu kararı almak için belediye meclisinin olağanüstü toplandığını hatırlattı.
Karara partisine mensup belediye meclis üyelerinin red, MHP
'li üyelerin ise çekimser oy verdiğini ifade eden Sarı, CHP
ve İYİ Partili üyelerin ise karara onay verdiğine dikkati çekti.
Yol kenarlarındaki ücretli otopark uygulamasının hukuk dışı olduğunu belirten Sarı, yapılan ücretlendirmeyi de fazla bulduklarını aktardı.
Sarı, ayrıca belediyedeki bazı uygulamaları da yanlış bulduklarının altını çizdi. Rektör
Prof. Dr. Polat'tan kuruluş yıl dönümü mesajı Karabük
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat
, Karabük Üniversitesinin 12. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:
"29 Mayıs 2007 yılında kurulan Karabük Üniversitesi, nitelik ve nicelik bakımından sürekli gelişen, topluma her anlamda katkı sağlayan, üniversite-sanayi iş birliği noktasında örnek olan ülkemizdeki öncü üniversitelerinden biri haline gelmiştir.
Şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik yaptığı bilimsel çalışmalar ve projelerle bir yandan ülkemizin endüstriyel ve bilimsel gelişimine katkı sunan Karabük Üniversitesi, bir yandan da ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen kongre ve panellerle, sahip olduğu 6 bin 500 uluslararası öğrencisiyle adını dünyaya duyurmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Karabük Üniversitesi ailesi adına Üniversitemizin kuruluşunun 12. yıl dönümü ile İstanbul
'un fethinin 566. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."
Polat, ayrıca yeniden rektör olarak atanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
'a teşekkür etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
yatırımları değerlendirildi
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan toplantıya, Vali Fuat Gürel başkanlık etti.
Toplantıda Vali Gürel, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Toplantıda, Keltepe Kayak Eğitim Merkezi başta olmak üzere devam eden yatırımların son durumu, işlemleri süren yatırımlar ve önümüzdeki dönem için ihtiyaçlar göz önüne alınarak talep edilmesi planlanan yatırımlar görüşüldü.
"Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği
Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda yapılan etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş
, iletişim ve teknoloji çağının yaşandığını söyledi.
İletişim ve teknoloji çağında kültürel değerlerin yaşatılarak diğer kuşaklara aktarılmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Gümüş, "Burada gördüğümüz eserlerin içerisinde kendi kültürel kodlarımızı görüyoruz. Bu kültürel kodların bir sonraki nesillere aktarılması, yaşatılması son derece önemli. Bunu Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Halk Eğitim Merkezi olarak önemsiyoruz, bu tür çalışmaları hızla artırmanın içerisindeyiz. Bir ülkenin savunma sanayisi ve ekonomisi ne kadar önemliyse; kültürü, sanatı, sporu da o kadar önemlidir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından bindallı, çini ve seramik sanatları kursiyerlere uygulamalı olarak gösterildi.