Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valiliği Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında sağlanan destek ile yürütülen "Bilinçli İlaç Kullan Sağlığına Sahip Çık" projesinin tanıtımı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, kurum müdürleri ile kamu personelleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından bilgilendirme yapılan toplantıda konuşan Gürel, "Ülkemizde sadece sağlık sektöründe değil birçok sektörde israf arttı. Sağlık sektöründe ise gereksiz alınan ilaçlar hem ülke ekonomisini hem de sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Bu proje ile birlikte ilimizde bir bilinçlendirme sağlanacak. Böylelikle akılcı ilaç kullanımı noktasında vatandaşlarımızın daha hassas davranması sağlanacak. Vatandaşlarımızın da hekimlerimizin yazdığı ilaç dışında kendi kafalarına göre ilaç satın almamaları büyük önem taşıyor. Akılcı ilaç kullanımı konusunda böylesine bir proje üreten AB Koordinasyon merkezimize, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Altınöz ailesinin mutlu günü

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve eşi Rabia Altınöz'ün oğlulları Ahmet Süleyman Altınöz, düzenlenen sünnet töreniyle erkekliğe ilk adımını attı.

Sünnet törenine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Siyasi Parti İl Başkanları, Karabük Protokolü, daire amirleri, AK Parti Teşkilatı ve davetliler katıldı.



"Beceri eğitiminde yeni dönem"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) bu yıl gerçekleşecek "Mesleki Eğitim Stajları"nın verimini arttırmak için kentteki meslek okullarının ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenleriyle toplantı yapıldı.

Nitelikli eleman bulmanın zorluğu ve iyi kurgulanmış bir staj programının geleceğe yatırım olduğu bilinci ile hazırlanan, öğrenci seçiminden eğitimine ve değerlendirme sürecine kadar pek çok yeniliği içeren "KARDEMİR Beceri Eğitimi Politika ve Kriterleri"nin ele alındığı toplantıda, taraflar önerileriyle sürece katkı sundu.

Bilgilendirme toplantısı yapıldı



Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezleri 2019-2020 dönemi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



23 mahalledeki Sosyal Yaşam Merkezi sorumlularının tamamının katılımı ile Bayır Mahalle Sosyal Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ile Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci katıldı.

Karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, 2019-2020 döneminde Sosyal Yaşam Merkezlerinde uygulanacak olan 1 yıllık program değerlendirilerek, Sosyal Yaşam Merkezi sorumlularına bilgi verildi.

Yeni dönemde gerçekleştirilecek olan Kur'an kursu, işaret dili, giyim, bilgisayar, okuma yazma, yabancı dil, aşçılık, dikiş nakış, bağlama kurslarına başvurular ücretsiz olarak yapılabilecek.