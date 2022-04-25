Karacahisar Kalesi kazılarıyla Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki bilgilere ulaşılacak - Son Dakika
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Karacahisar Kalesi kazılarıyla Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki bilgilere ulaşılacak

25.04.2022 17:04
Karacahisar Kalesi kazılarıyla Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki bilgilere ulaşılacak

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi araştırmaları kapsamında, Karacahisar Kalesi'nde yürüttüğü arkeolojik çalışmalarla Eskişehir ve Osmanlı tarihine ışık tutacak.

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi araştırmaları kapsamında, Karacahisar Kalesi'nde yürüttüğü arkeolojik çalışmalarla Eskişehir ve Osmanlı tarihine ışık tutacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunun 700. yılı olan 1999 yılında Prof. Dr. Halil İnalcık'ın girişimleriyle yüzey araştırması olarak başlayan ilk bilimsel çalışmaların, 2001 yılından itibaren arkeolojik kazılar ile AÜ öğretim üyeleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, 2019 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Kararı ve 12 aylık kazı statüsünde devam eden kazı çalışmalarında çok önemli sonuçlara ulaşıldığı belirtildi.

Arkeolojik bulgulara göre ilk olarak 7. yüzyılın başında Bizans döneminde yerleşime sahne olan Karacahisar Kalesi'nin, Ankara, İstanbul, Kütahya ve Seyitgazi yollarına hakim ve son derece stratejik bir konumda yer aldığı ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Osmanlı'nın ilk fethi olarak Türk tarihinde son derece önemli bir yeri olan kale, Osmanlı kroniklerine göre ilk hutbenin okunduğu ve ilk sikkenin basıldığı yerdir. Karacahisar Kalesi'nde bugüne kadar gerçekleştirilen kazılarda elde edilen seramik bulguların büyük çoğunluğu, geç Bizans ve özellikle erken Osmanlı dönemine tarihlenmektedir. Ancak asıl kale ile birlikte bölgenin tarihine dair daha kesin veriler, arkeolojik olarak tespit edilmiş sikkelerde karşımıza çıkmıştır. 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen kazılarda tespit edilen 741 sikkenin büyük bir kısmının erken Osmanlı dönemine ait olduğu anlaşılmıştır. 200 sikke ile temsil edilen 1362 ile 1389 yılları arasındaki I. Murad dönemi örnekleri, kalenin bu dönemde çok yoğun bir iskana sahne olduğunu ortaya koymuştur."

Osmanlı tarihi ile karşılaştırmalı değerlendirmeler sonucunda bu iskanın askeri amaçlı olduğunun anlaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Sikkeler ayrıca I. Murad haricinde Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar kalede kesintisiz bir yerleşim olduğunu ortaya koymuştur. Osmanlı bulgularının yanı sıra kalede Germiyanoğulları, Memluklu, Karamanoğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları ve Altın Orda ile birlikte Bizans ve Latin-Haçlı dönemlerine ait arkeolojik bulgular ele geçmiştir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda arkeolojik kazının yürütülmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içerisinde olan AÜ, Eskişehir Karacahisar Kalesi kazıları için tüm olanaklarını seferber ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Karacahisar Kalesi kazılarıyla Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki bilgilere ulaşılacak
Karacahisar Kalesi kazılarıyla Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki bilgilere ulaşılacak
Karacahisar Kalesi kazılarıyla Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki bilgilere ulaşılacak
Karacahisar Kalesi kazılarıyla Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki bilgilere ulaşılacak
Karacahisar Kalesi kazılarıyla Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki bilgilere ulaşılacak

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Anadolu Üniversitesi, Karacahisar, Eskişehir, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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