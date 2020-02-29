Karaciğer dostu enginarı don vurdu - Son Dakika
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Karaciğer dostu enginarı don vurdu

7 saat önce

Karaciğer dostu enginarın, Bursa'dan sonraki en büyük üretim merkezi olan Aydın'da, yaşanan don olayı nedeniyle yüzde 15-20 seviyelerinde zarar yol açtığı belirtildi.

Karaciğer dostu enginarı don vurdu, System.String[]

Karaciğer dostu enginarın, Bursa'dan sonraki en büyük üretim merkezi olan Aydın'da, yaşanan don olayı nedeniyle yüzde 15-20 seviyelerinde zarar yol açtığı belirtildi.


Karaciğer dostu ve vitamin deposu enginar üretimi, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen kış koşullarından olumsuz etkilendi. 5 bin dönümlük ekili alanla, Bursa'dan sonra en büyük 2'inci üretim merkezi olan Aydın'da, 15 gün önce hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi nedeniyle yüzde 15-20'lere varan rekolte kaybı meydana geldi. Don olayı nedeniyle neredeyse hasat zamanı gelen ilk ürünlerini kaybeden üreticiler, yeni gelişecek ürünleri beklemeye başladı.


Kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle bu sene verimde önemli ölçüde bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Efeler Ziraat Odası 2. Başkanı Suat Uğurlu, enginarın Türkiye'de çok bilinen ve tüketilen bir ürün olmadığına dikkat çekti. Bu yıl enginar veriminin geçen yıllara göre düşük olduğunu belirten Uğurlu, "Bölgemizde 15 gün önce yaşanan don olayı, hasat zamanı gelen ilk ürünlerin beredeyse tamamını vurdu. Benim 300 dönümlük ekili arazimde yaklaşık 200 bin TL zararım oluştu. İlk hasat gittiği için önümüzdeki günlerden itibaren alttan yetişen yeni ürünlerin hasadına başlayacağız. Oluşan zarar nedeniyle piyasada yeterli olmadığı için fiyatlar biraz yüksek. Geçen yıl 1,40 ile 1,90 liraya civarında satılan kelle enginar şuan toptan 2,5 – 3 liraya kadar alıcı bulabiliyor" dedi.


Yetiştirdikleri enginarları daha çok büyük şehirlere gönderdiklerini kaydeden Uğurlu, "Ürünümüzün çoğunu İzmir'e gönderiyoruz ve ürünlerimiz buradaki pazarlarda tüketime sunuluyor. Vatandaşlarımız enginarı ama soyulmuş olarak ama bu şekilde taze olarak tüketebiliyor. İzmirliler enginarı soyup tabağını tüketirken, Aydınlılar ise gövdesi ve baş kısmıyla birlikte tüketmeyi tercih ediyor" diye konuştu. - AYDIN

Bursa, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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