Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Samsun'un giriş ve çıkış noktalarında emniyet ekipleri, vatandaşların seyahat izin belgelerini kontrol edip, ateş ölçümü yaparak araç içi yolcu sınırı ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde inceleme yaparak salgın için alınan tedbirleri denetledi.

Sandıkçı, vatandaşların sağlıklı bir ortamda güvenle alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla pazar içinde belediye olarak gerekli her türlü tedbirin alındığını, hijyen kurallarına uyularak dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sinop

Sinop'ta üç ilçeye seyahat yasağı sürüyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri Saraydüzü, Durağan ve Boyabat ilçe giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini devam ettiriyor.

Ekipler vatandaşların ateşlerini ölçerek izni bulunmayanların geçişlerine müsaade etmiyor. Belediye ekipleri ise kent genelinde ilaçlama çalışması yapıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da Cide Belediyesi tarafından 65 yaş üstü ve kronik hastalığı mevcut olan vatandaşların ihtiyaçları evlerine ulaştırılıyor.

Devrekani Kaymakamlığı da vatandaşlara yardım kolilerini ulaştırmaya devam ediyor.

Çorum

Çorum'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde değişikliğe gidildiği belirtilerek, "Koronavirüs salgınının şehrimizden yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Valiliğimizce 4 Mayıs-26 Mayıs tarihleri arasında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak değiştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Türk Kızılay Çorum Şubesince vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi. Kızılay Genel Merkezinden gönderilen 3 bin maske, Gazi Caddesi'nde kurulan stantta Türk Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Kılıç ve görevlilerce vatandaşlara ulaştırıldı.

Çorum Belediyesi tarafından esnafa maske ve el solüsyonu dağıtımı da devam ediyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler esnafı tek tek dolaşarak maske ve el solüsyonu dağıtımını sürdürüyor.

Kentte evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.