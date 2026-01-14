Karadeniz'de MATILDA Tankerine Saldırı - Son Dakika
Karadeniz'de MATILDA Tankerine Saldırı

14.01.2026 16:19
Rusya, MATILDA tankerine İHA saldırısını Ukrayna'nın düzenlediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de dün MATILDA adlı tankere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna (CPC) ait bir tesisin yakınında petrol sevkiyatı için kiralanan MATILDA isimli tankere yapılan saldırıya ilişkin bilgiler verildi.

Tankerin, Malta bayrağı taşıdığı kaydedilen açıklamada, "Tanker, 13 Ocak'ta Moskova saatiyle 10.15'te Karadeniz'deki uluslararası güvenlik kanalları üzerinden tehlike sinyali gönderdi. MATILDA tankeri, Ukrayna'ya ait iki İHA tarafından Anapa şehrinin yaklaşık 100 kilometre açığında saldırıya uğradı." ifadesi kullanıldı.

Kazakistan Ulusal Petrol ve Gaz Şirketi KazMunayGaz'dan dün yapılan açıklamada da söz konusu saldırı doğrulanmış, "Mürettebat zarar görmedi ve ilk inceleme sırasında tankerde ciddi yapısal hasar belirtileri tespit edilmedi. Hasar tespiti çalışmaları sürüyor." ifadelerine yer verilmişti.

Kazakistan'ın yurt dışına ihraç ettiği petrolün yaklaşık yüzde 80'inin taşındığı ancak Rusya sınırları içinde yer alan CPC petrol boru hattı, en son 29 Kasım 2025'te Ukrayna tarafından insansız deniz araçlarının saldırısına uğramış ve saldırı sonucu boru hattının "VPU-2" yükleme terminali devre dışı bırakılmıştı.

Kazakistan, bu olaydan sonra petrol üretimini geçici olarak 480 bin ton azalttığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

