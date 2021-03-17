Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor - Son Dakika

Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor

17.03.2021 11:13
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü 'Çok yüksek riskli' kategorisindeki illerin yer aldığı Karadeniz'de filyasyon ekipleri vakaların aynı soyadlı kişilerde kümelendiğinden yola çıkarak, salgında aile içi bulaşın öne çıktığını belirledi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü 'Çok yüksek riskli' kategorisindeki illerin yer aldığı Karadeniz'de filyasyon ekipleri vakaların aynı soyadlı kişilerde kümelendiğinden yola çıkarak, salgında aile içi bulaşın öne çıktığını belirledi. Ekipler, aile içi bulaşın yanı sıra, doğum günü, nikah, cenaze, taziye kalabalıkları ile kayıkhane, köy, yayla evi sohbetlerinin vaka artışına yol açtığını saptadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6- 12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller, yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348,36 olan Samsun'da bu oran 458,53'e yükseldi. 'Çok yüksek riskli iller' kategorisinde yer alan Karadeniz'de vaka sayısı en yüksek Samsun'u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti. Bölgedeki Ordu, Amasya ve Rize ise en çok vaka azalan iller arasında açıklandı.

FİLYASYON EKİPLERİ TESPİT ETTİ'Çok yüksek riskli' kategorisindeki illerin yer aldığı Karadeniz'de filyasyon ekipleri vakaların analizini yaptı. Vakaların aynı soyadlı kişilerde kümeleştiği belirlenerek, salgında aile içi bulaşın öne çıktığını belirlendi. İz süren ekipler aile içi bulaş dışında, doğum günü, nikah, cenaze, taziye kalabalıkları ile kayıkhane, köy, yayla evi sohbetlerinin vaka artışına yol açtığı saptandı. Vakların 'açık hava' düşüncesi ile çıkılan köy ve yayla evlerindeki toplu buluşmalarda daha fazla yayıldığı anlaşıldı.RİZE VALİSİ: İÇ İÇE SOSYAL YAŞAM ALIŞKANLIĞI VARRize Valisi Kemal Çeber, Karadeniz insanının sıcak, iç içe, yoğun bir sosyal yaşam alışkanlığı olduğunu belirterek "Acıyı, sevinci hep beraber yaşama, paylaşma anlayışına dayanan hayat anlayışı işte bizi böyle günlerde zorluyor. Özellikle cenazeler konusunda, sosyal mesafeyi muhafaza edemediğimiz yerler konusunda hassasiyetimizi devam ettirelim. Hemşehrilerimiz uyarılarımıza daha hassas ve dikkatli davranıyorlar. Biz bunun yakında faydasını göreceğimizi de düşünüyorum" dedi.PROF. DR. AYDIN: AYNI ŞEYLERİ YAPIP FARKLI SONUÇ BEKLENMEMELİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın da Karadeniz'de Covid-19 vakalarının düşürülebilmesi için daha fazla tedbir gerektiğini belirterek, "Karadeniz'de mutant virüsün yaygın şekilde hakim. Virüs değişime uğradığı halde insanlarda bir değişim olmaması, sayıların bu şekilde kalmasına sebep oldu diye düşünebiliriz. Aynı hareketleri yaparak farklı sonuç almak pek mümkün değil. O nedenle toplumdan daha farklı davranmalarını beklemek zorundayız. Bölge için ek tedbirler de alınmalı" diye konuştu.


Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor

Karadeniz, Evlilik, Samsun, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'nun 2 yılla yargıladığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 torbacı yakalandı Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek 2 çocuk babası, evinde elektrik kablolarına bağlı halde bulundu Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor         
12:01
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor         
11:20
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı         
11:03
CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti         
10:41
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı         
10:02
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu         
09:53
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı         
03:19
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 12:07:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei