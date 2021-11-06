Karadeniz gününde farkındalık etkinliği - Son Dakika

Karadeniz gününde farkındalık etkinliği

ZONGULDAK - Zonguldak Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu ve Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi iş birliği ile Karadeniz günü kapsamında deniz etkinliği düzenlendi.

Zonguldak Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu ve Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi iş birliği ile 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü kapsamında Karadeniz'in ekolojik değerlerine ve çevre kirliliği sorunlarına dikkat çekmek amacıyla, 'Karadeniz Yaşasın' adı altında deniz etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Kent Konseyi Çalışma Grubu Başkanı ve Tema İl Temsilcisi Berran Aydan ve üyeler katıldı.

Kent Konseyi üyeleri ellerine Türk bayraklarını alarak onlarca tekne eşliğinde Kozu limanında teknelerle ayrılarak Zonguldak Limanına hareket etti. Ardından onlarca Tema gönüllüsü, 'Temiz Deniz, Temiz Hava, Yaşanılabilir Doğa İstiyoruz' ve Karadeniz yaşasın pankartları açarak farkındalık oluşturdu.

Çöp döküm alanında konuşma yapan, Kent Konseyi Çalışma Grubu Başkanı ve Tema İl Temsilcisi Berran Aydan, "Kozlu Sahilinde bütün çöplerin biriktirilmiş olduğu çöp döküp alanındayız. 5 6 aydır buraya çöp dökülmüyor. Belediye Bakacakkadı mevkiinde bir tesis yaptı. Sevindirici bir gelişme. Ama burada çok uzun yıllar çöp biriktiği için üzerine toprakla kapatılmış olsa da denizin çok içerisinde. Dalgada her fırtına da dalga bizim çöplerimizi alıyor sahillere taşıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Bunun içinde tıbbi atıklarda var. Biz Gönüllüler olarak diyoruz ki buraya bir çözüm bulunsun bunlar alınsın. Bir şekilde denizle irtibatı kesilsin. Kıyı kesimlerde hafriyat boşaltılan yer var. Zonguldak'ta yetkili merciler hafriyat dökmek için belli bir nokta tespit etmemişler. Başka yerden inşaat atıkları vb. şeyler buraya boşaltılıyor. Bununda değişmesini doğa gönülleri olarak istiyoruz" dediler.

Etkinlik Zonguldak limanından Kozlu Limanına dönüş yapılarak sona erdi.