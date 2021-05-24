Karadeniz somonunun pazar payıyla ilgili toplantı düzenlendi - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nca (TTSO) son yıllarda önemli ihracat ürünlerinden biri haline gelen Karadeniz somonuyla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu başkanlığında çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda, AB Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından desteklenen, Karadeniz'de Yetiştiricilik ve Balık Ürünleri Ticaret Sektöründe Mevcut Yeterliklerin İyileştirilmesi ve Yenilerinin Geliştirilmesi Projesi'yle ilgili yapılan çalışmalar görüşüldü.

Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş, Karadeniz'de yetiştiricilikten sağlanan üretimi ve ihracatı arttırmayı hedeflediklerini belirterek, proje kapsamında Yetiştiricilik Sanal Yeterlik Merkezi oluşturarak, üretim ve ticaret alanında Yunanistan, Ukrayna ve Romanya ile temaslarda bulunmayı amaçladıklarını vurguladı.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise bölgedeki somon üretiminin önem verilmesi gereken konuların başında geldiğini ifade etti.

Üretilecek balığın kalitesinden başlamak üzere değerinde pazar bulmasının en önemli konu olduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, "Üretime bağlı olarak tüketimin de hızlı şekilde artması konusunda oda olarak çalışmalar yaptık. İç piyasada tüketimin artırılması, somonun daha fazla tanıtılması ve sevilmesiyle ilgili olarak 35 somon tarifinin yer aldığı bir kitap çıkardık. Ayrıca iç piyasada tüketimin artırılmasına yönelik olarak personeline yemek veren kamu kurumlarıyla çalışmalar yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, İngiltere, Norveç ve Japonya gibi ülkelerde toplantılar, ikili işbirliği görüşmeleri yapmak suretiyle firmaların ve ürünlerin dış pazarlarda tanınması konusunda adımlar atmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.