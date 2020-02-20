Karalar başlattı, Akay tamamlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karalar başlattı, Akay tamamlıyor - Son Dakika

Karalar başlattı, Akay tamamlıyor

7 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Zeydan Karalar döneminde başlanan projeleri tek tek tamamlayarak halkın kullanımına sunmaya başladıklarını söyledi.

Karalar başlattı, Akay tamamlıyor, System.String[]

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Zeydan Karalar döneminde başlanan projeleri tek tek tamamlayarak halkın kullanımına sunmaya başladıklarını söyledi.


Seyhan Belediyesi, önceki dönem başlayan projeleri tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Akif Kemal Akay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı kent meydanı, kültür merkezi, spor tesisi, kapalı pazar yeri ve çok amaçlı salonlarını tamamlayarak halkın kullanımına sunacaklarını söyledi.


Yaşam kalitesini daha da artırmak, Seyhan'ı, mutlu insanların yaşadığı bir kent haline dönüştürmek adına daha önce başlayan projeleri öncelikli olarak bitirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Akay, "Projeler kaldığı yerden devam ediyor. Yarım bir şey bırakmayacağız. Daha önce başlamış tüm projeleri tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.


Bölgeyi cazibe merkezi yapacak Kent Meydanı Projesi inşaatının kaldığı yerden devam ettiğini ifade eden Başkan Akay şöyle konuştu;


"Kent Meydanı projesi, 41 bin 892 metrekare alan üzerine kurulacak. İnşaat alanında konferans ve sergi salonları, performans sanatları merkezi, gastronomi müzesi, 300 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu, belediye hizmet birimi, çocuk oyun evi, kadın istihdam ve eğitim merkezi bulunacak. Kent Meydanı projesinde 1. ve 7. kısım tamamlandı. Kent Meydan'da 6. kısım bitmek üzere, 2. ve 5. kısımların (kız yurdu) inşaatı devam ediyor. Bunun yanında Balıkçılar pazarı çevresindeki 10 mahalleyi kapsayan alanda çarpık yapılaşma var. Mevcut Balıkçılar Pazarı, koku ve sağlıksız koşullar nedeniyle kötü bir örnek teşkil ediyor. Kent Meydanı projesi kapsamında yapılan yeni, modern ve hijyenik balıkçılar pazarı da tamamlandı. Balıkçı esnafımız buraya taşındığında hem kötü koku ve görüntü ortadan kalkacak hem de modern işyerlerinde müşterilerini ağırlayabilecekler."


Yarım kalan işler tamamlanacak


Kent Meydanı projesinde kız yurdu, Kadın İstihdam Merkezi gibi sosyal donatıların da olduğunu kaydeden Başkan Akay, "Proje kapsamındaki Çerçi Konağının restorasyonu ile Akkapı Spor Kompleksi ve Sucuzade Sağlıklaştırma Projeleri de tamamlandı. Önceki dönem başlanan Akkapı çok Amaçlı Sosyal Tesisi'nin tadilatı, Şakirpaşa Spor Kompleksi, Söğütlü Spor Tesisi onarımı, Demet Evler Spor Tesisi ikmal bölümü, Sarıhamzalı İşçi Konutları ve Hanedan Kültür Merkezi inşaatlarının da tamamlanması için yoğun çalışmamız sürüyor. İlave yapacağımız projelerimizle Seyhan'da konforlu yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA

Akif Kemal Akay, Zeydan Karalar, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
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