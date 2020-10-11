Karalar'dan ciğer kebabı tüyoları - Son Dakika

Karalar'dan ciğer kebabı tüyoları

11.10.2020 12:57
Karalar'dan ciğer kebabı tüyoları, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Lezzet Festivali için kente gelen ünlü televizyoncu Cüneyt Özdemir'in canlı yayında sorularını yanıtladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Lezzet Festivali için kente gelen ünlü televizyoncu Cüneyt Özdemir'in canlı yayında sorularını yanıtladı. Başkan Karalar, "Kebap çok önemli bir lezzetimiz ama Adana mutfağı kebaptan ibaret değil" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, Lezzet Festivali'nin Valiliğin önderliğinde yapıldığını, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önemli destek verdiğini, kent dinamiklerinin de Adana'nın tanıtımına katkı sağlamak için birlikte hareket ettiğini söyledi. Karalar, "Kebap çok önemli bir lezzetimiz ama Adana mutfağı kebaptan ibaret değil. Başka yüzlerce yemeğimiz, lezzetimiz var. Adana'nın çok sayıda doğal doğal güzelliği, tarihi dokusu mevcut. Lezzet Festivali Adana'yı bütün dünyaya tanıtan önemli bir organizasyon. Portakal Çiçeği Karnavalı da Adana'nın güzelliklerini tanıtmak için önemli fırsatlar sunuyor. Salgın sürecinde bu yıl yapamadık. Ülke içinden ve yurt dışından yüzbinlerce insanın geldiği bir karnaval ve kentimizin tanıtımı açısından çok önemli. Aralık sonunda Kebap ve Şalgam Festivali var. Halkın kendi kendine başlattığı, anonim bir festival. 50-60 bin kişinin kente geldiği bir festival. İnsanlar kebabını, ciğerini yiyip gidiyor. Bir de Altın Koza Film Festivali var. Adana aynı zamanda bir kültür, kanat şehri. Sinema sanatı açısından çok önemli bir kent" dedi.

Ömer Çelik'e teşekkür

Lezzet Festivali'nin salgın nedeniyle dijital ortamda yapıldığını, somut olarak bir iki mekanda gerçekleştirildiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, Adana Arkeoloji Müzesi'nin de bu mekanlardan biri olduğunu belirtti. Cüneyt Özdemir'in müzeyi çok beğendiğini söylemesi üzerine, Zeydan Karalar, "Sayın Ömer Çelik'in bu müzenin Adana'ya kazandırılmasında önemli payı var. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, Lezzet Festivaline her yıl yüzbinlerce insanın geldiğini ama bu yıl dijital ortamda düzenlenmesi nedeniyle misafir sayısının çok az olduğunu ancak yine dijital ortamda milyonlarca kişinin takip ettiğini bildiklerini söyledi. Adana yemeklerinin tariflerinin verildiğini fakat Adanalı eli değmeden lezzetin biraz eksik kaldığını vurgulayan Karalar, bu yıl ekranlardan seyredenleri, önümüzdeki yıl Adana'ya davet etti.

Adana'da yapılan yemeklerin dünyada eşi benzeri bulunmadığını belirten Başkan Karalar, dünyanın en verimli ovası Çukurova toprağında yetişen sebzenin, bitkinin kullanıldığı yemeklerin lezzetinin de çok farklı hale geldiğini, Adana yemeklerini özel yapan en önemli özelliklerden birinin bu olduğunu söyledi.

Şalgamın son derece sağlıklı bir içecek olduğundan bahseden Başkan Zeydan Karalar, içerdiği vitaminlerden dolayı, vücut direncini yükselttiğini ifade etti.

Ciğer kebabı nasıl yenilir?

Cüneyt Özdemir'in ciğer kebabının neden sabah çok erken saatte yenildiğiyle alakalı merakını da gideren Başkan Zeydan Karalar, iyi ciğer ciğer kebabının nasıl olması gerektiğiyle ilgili tüyolar da verdi. Başkan Karalar, "Ciğerin sıcakta yenmesi pek tercih edilmez. O yüzden sabah erken yiyenler var. Ciğer dolaba girmeden doğranır ve pişirilir. Dolaba girerse lezzeti azalır. Ne çok pişirilir, ne kanlı bırakılır. Piştikten sonra lavaşın içinde kimyon atılarak ve sumaklı soğanla yenir" diye konuştu.

Ödül töreni nerede yapılmış olursa olsun, Altın Koza deyince aklına direkt Adana'nın geldiğini anlatan Cüneyt Özdemir'e, Adana'yı ve güzelliklerinden bahseden Başkan Zeydan Karalar, Türkiye'nin bir çok yerinden insanın, Adana'nın "sihirli" toprağı, suyu, güneşinden ötürü kardeşlik ve barış içinde yaşadıklarını kaydetti.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasını "Adana'ya gelin ciğerimi yiyin" mesajıyla sonlandırdı. - ADANA

Karalar'dan ciğer kebabı tüyoları

Cüneyt Özdemir, Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karalar'dan ciğer kebabı tüyoları - Son Dakika

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