Karaman'da Havacılık ve Uzay Atölyesi açıldı - Son Dakika

Avusturalya Büyükelçiliği tarafından hibelendirilmiş "Sonsuz Ufka Dikilen Gözler-Astrosistem Projesi" kapsamında 15 Temmuz Şehit Muhammet Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan Havacılık ve Uzay Atölyesi'nin açılışı yapıldı.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Karaman'a ilk kez geldiğini ve bundan çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Projeye destek verenlere teşekkür eden Brown, şunları kaydetti:

"Böyle güzel bir projede buluştuğumuz için çok mutluyum. Milli Eğitim Müdürlüğüne bu projeyi başlattıkları ve ileriye götürdükleri için teşekkür ediyorum. STEM eğitimleri sadece Avustralya'da değil, tüm dünyada destekleniyor. Avustralya hükümetinin de öncelikleri arasında yer almaktadır. Kız öğrenciler STEM'e ilgi gösteriyor. Avustralya hükümeti için STEM alanında kız öğrencilerin daha fazla yer almasını teşvik etmek en önemli önceliklerimizden bir tanesidir."

Konuşmaların ardından Havacılık ve Uzay Atölyesi açıldı.

Açılışa, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, daire müdürleri ile davetliler de katıldı.