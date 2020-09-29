"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi - Son Dakika

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi

Karaman'da, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında valilik ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

Karaman'da, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında valilik ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

Piri Reis Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Çakırbağ köyü çobanı Ahmet Deniz tarafından kaval dinletisi gerçekleştirildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık burada yaptığı konuşmada, Karaman'ın 700 bini aşan hayvan sayısıyla küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'de 25'inci sırada yer aldığını anımsattı.

Karaman'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan yaklaşık 4 bin 500 işletme bulunduğunu ve bu işletmelerin yüzde 48'inin 100 baş ve altı hayvana sahip sürülerden oluştuğunu ifade eden Işık, projeyle ildeki küçükbaş hayvan sayısının kısa sürede bir milyona ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Protokolle, düşük gelirli yetiştiricilerin kredi almadaki "en önemli" problemi olan ipotek şartının ortadan kaldırıldığını, aynı zamanda kredinin faizsiz olması sebebiyle yetiştiricilerin kredi kullanımının kolaylaştırıldığını vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Kredinin ilk yılı ödemesiz, altı yıl taksitli olması ve işletme giderleri alımı için uygun faizli kredi kullandırılması sayesinde, ayni katkı olmadan sürülerin büyütülmesinde kolaylık sağlanmış olacaktır. Ayıca proje kapsamında yem firmaları ile yapılan sözleşme ile projeden yararlanan yetiştiricilere kaliteli, izlenebilir ve uygun fiyatlı yem tedariki sağlanacak. Yine bu proje dahilinde kesimhanelerle yapmış olduğumuz sözleşme kapsamında piyasa ortalaması üzerinde bir kesim fiyatı ile kesim yaptırılarak yetiştiricilerimizin daha fazla kar etmesi sağlanacaktır. Projemiz sayesinde işletmeler büyüyecek, yetiştiricilerimizin geliri artacak ve günümüzün en önemli problemi olan köyden kente göçün önlenmesine katkı sağlanacaktır. Projemizin amaçları kısaca özetlenecek olursa; ilimizde bir yılda 100 bin koyun dağıtarak küçükbaş hayvan sayısını artıracağız. Küçük ölçekli koyunculuk yapan işletmelere faizsiz ve uzun vadeli koyun kredisi vererek, hayvan sayısını en az 100 başa tamamlayarak küçük işletmelerin kapanması önlenecektir. Projede dağıtımı planlanan hayvanların temini ilimizde doğan dişi kuzulardan sağlanarak, ihtiyacı olan işletmelere dağıtımı yapılacak ve böylece ilimizdeki dişi hayvanların kesime gitmeleri önlenecektir."

Işık, üreticilerin kullandıkları kredilerdeki güçlü faiz desteği için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Vali Işık ve Ziraat Bankası Konya Bölge Başkanı Faruk Bişiren tarafından protokol imzalandı.

Programa, vali yardımcıları, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bazı koyun üreticileri de katıldı.

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi
Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi
Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi
Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi

Ziraat Bankası, Protokol, Valilik, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü         
23:32
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak         
20:36
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 23:42:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei