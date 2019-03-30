Son Dakika Haberleri: Karaman'dan Konya'ya Sevgi ve Barış Yürüyüşü

Karaman'dan Konya'ya Sevgi ve Barış Yürüyüşü

1 saat önce

Uluslararası Mevlana Vakfı Genel Başkan Vekili ve Mevlana'nın 22'inci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Mevlana Vakfı Konya Şube Başkanı Nadir Karnıbüyükler ve beraberindeki heyetle Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti.

Karaman'dan Konya'ya Sevgi ve Barış Yürüyüşü, System.String[]
Uluslararası Mevlana Vakfı Genel Başkan Vekili ve Mevlana'nın 22'inci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Mevlana Vakfı Konya Şube Başkanı Nadir Karnıbüyükler ve beraberindeki heyetle Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Esin Çelebi Bayru, Mevlana Celalettin Rumi'nin ailesiyle Karaman'dan Konya'ya gelişinin 791'inci yıl dönümü nedeniyle nisan ayında planlanan ve bu yıl 4 üncüsü yapılacak olan "Karaman'dan Konya'ya Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" etkinlikleri hakkında Vali Meral'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Meral, Vakıf Başkan Vekili Bayru'ya çalışmalarında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Çelebi, Mevlana Celaleddin Rumi, Karaman, Konya, Güncel
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