Karantina kuralına uymayanları Kızılay yemeksiz bırakmadı - Son Dakika

Karantina kuralına uymayanları Kızılay yemeksiz bırakmadı

14.11.2020 14:26
Karantina kuralına uymayanları Kızılay yemeksiz bırakmadı, System.String[]

Afyonkarahisar'da 2 aylık süreçte karantina kurallarına uymayan yaklaşık bin kişinin 5 bin öğün yemeği Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından karşılandı.

Afyonkarahisar'da 2 aylık süreçte karantina kurallarına uymayan yaklaşık bin kişinin 5 bin öğün yemeği Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından karşılandı.

Afyonkarahisar'da Covid-19 ile mücadele devam diyor. Bu çerçevede covid-19 testi pozitif çıkanlar ve karantina altına olması geren kişilerin kuralları ihlal etmesi durumunda KYK yurtlarına yerleştirilmeye devam ediyor. 2 ay önce başlayan uygulama kapsamında Afyonkarahisar'da yaklaşık bin kişi KYK yurtlarında karantina sürecini tamamladı. Bu süreçte Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Tınaztepe Öğrenci Yurdu'nda barınan yaklaşık bin kişinin yemek ihtiyaçları Afyonkarahisar Türk Kızılay Şubesi tarafından karşılandı.

İlk günden beri hizmetteyiz

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Albayrak yaptığı açıklamada, yurtlarda kalan vatandaşların 3 öğün yemeklerinin şubeleri tarafından karşılandığını söyledi. Albayrak şöyle devam etti;

"Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi olarak İçişleri Bakanlığımız yayımlamış olduğu genelgeyle birlikte ilk günden itibaren karantina kurallarına uymayan vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçları şubemiz tarafından karşılanmıştır. Tahmini ilk günden bugüne kadar bin kişiye 3 öğün yemek verilmiştir. Bunun yanında yine misafirlerimize çay, kahve ikramı yapılmıştır" dedi.

Şuanda karantinada 23 kişi bulunduğunun bilgisini veren Albayrak şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın karantina kurallarına uymasını önemle rica ediyoruz. Çünkü bu hastalık bir kişiden başladı şuanda bütün dünyaya yayılıyor. Biz eğer bu kurallara dikkat etmezsek daha ağır hasarlara neden olabilir. O yüzden biz tüm vatandaşlarımızdan rica ediyoruz: lütfen kurallara uyun." - AFYONKARAHİSAR

Karantina kuralına uymayanları Kızılay yemeksiz bırakmadı
Karantina kuralına uymayanları Kızılay yemeksiz bırakmadı
Karantina kuralına uymayanları Kızılay yemeksiz bırakmadı

Organize Sanayi Bölgesi, Kızılay, Afyon, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karantina kuralına uymayanları Kızılay yemeksiz bırakmadı - Son Dakika


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