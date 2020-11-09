- Karantinadan kaçtı, kaza yaptı; 3 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralanırken kazayı yapan şahısların evde karantinada olması gerektiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Düzce'de evde karantinada olması gereken 3 kişi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaza yaptı. İddiaya göre, Y.Ç idaresindeki 54 RD 393 plakalı araç sürücüsü Alaplı Kılçak yol kavşağında gelirken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan sürücü Y.Ç ve D.N.B, ile R.C, yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kaza sonrası durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri otomobilin sürücüsünün Y.Ç'nin alkollü olduğu ve kimlik sorgulamasında ikametgahında karantinada olması gerektiğini belirledi.

Yaralıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.