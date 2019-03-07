Karaosmanoğlu, Bakan Selçuk'u Ağırladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u makamında konuk etti. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Dr. Ali Yeşildal'ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Karaosmanoğlu, Bakan Selçuk'a kent hakkında detaylı bilgi verdi.

"GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİYLE KOCAELİ'YLE TEKRAR BULUŞACAĞIZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilime Kadın ve Çocuklar Günü" programı sonrasında bir dizi ziyaret için geldiği Kocaeli'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığını da ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'ndan kent hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, Karaosmanoğlu'ndan Kocaeli'nde hayata geçirilen çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Bakan Selçuk "Kuruluşundan itibaren Kocaeli teşkilatında görev almış, bu davaya omuz vermiş, bu kente hizmet etmiş bütün dava arkadaşlarımızı ve büyüklerimizi selamlıyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı yine bir zaferle gönül belediyeciliğiyle Kocaeli'yle tekrar buluşacağız. 31 Mart akşamı bir zaferle çıtamızı daha da yükseğe çıkartacağız" dedi.