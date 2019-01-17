Son Dakika Haberleri: Karaosmanoğlu, "Bütün Hizmetlerimizde Muhtarlarımızın da İmzası Var"

Karaosmanoğlu, "Bütün Hizmetlerimizde Muhtarlarımızın da İmzası Var"

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar ve beraberindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Karaosmanoğlu,
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar ve beraberindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar ve beraberindeki muhtarlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile makamında bir araya geldi. Birliktelikte 2004 yılından itibaren kentin her noktasına yapılan hizmetlerde muhtarlarla birlikte hareket ettiklerini ifade eden Karaosmanoğlu, "Büyükşehir olarak muhtarlarımızı, en yakın çalışma ve yol arkadaşlarımız olarak gördük. Vatandaşımıza birlikte hizmet etmenin mutluluğunu muhtarlarımızla birlikte yaşadık. Muhtarlarımızla hizmeti esas alırken, vatandaşımızın gönlüne girmeye de çalıştık" dedi.

Mahalleler şehirlerin, muhtarlıklar ise, demokrasinin en küçük hücresidir diyerek Körfez ilçesinin muhtarlarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, "Her mahallenin kendine has bir dokusu vardır. 15 yıldan beri her hizmetimizde bunu göz önünde bulundurduk. Mahallenin, köyün ve muhtarlıkların taşıdığı önemi biz çok iyi biliyoruz. Bütün hizmetlerimizde muhtarlarımızın da imzası var. Kocaeli genelinde yaptığımız işlerde muhtarlarımız talepleri ve yönlendirmeleri belirliyor". En ücra sokaklarımızın alt yapısını yenilediysek, çamurdan, tozdan, topraktan kurtarıp asfalta kavuşturduysak bunu muhtarlarımızla birlikte başardık" diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaret sonunda Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, Başkan Karaosmanoğlu'na 15 yıldır Kocaeli'ye kattığı eserler için teşekkür ederken, günün anısına çiçek takdim etti. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez, Kocaeli, Güncel
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