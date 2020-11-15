Karatay Belediyesi İmar Kanunu'nun 18. Maddesiniuygulamaya devam ediyor - Son Dakika

Karatay Belediyesi İmar Kanunu'nun 18. Maddesiniuygulamaya devam ediyor

15.11.2020 11:35
Karatay Belediyesi İmar Kanunu'nun 18. Maddesiniuygulamaya devam ediyor, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, hem ilçe genelinde imar planının gerçekleştirilmesi, hem düzenli şehirleşmenin sağlanması ve hızlandırılması hem de ruhsatlı yapılaşmanın teşvik etmek amacıyla, daha önce imar uygulaması yapılmamış bölgelerde İmar Kanunu'nun 18'inci Maddesi'ni...

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, hem ilçe genelinde imar planının gerçekleştirilmesi, hem düzenli şehirleşmenin sağlanması ve hızlandırılması hem de ruhsatlı yapılaşmanın teşvik etmek amacıyla, daha önce imar uygulaması yapılmamış bölgelerde İmar Kanunu'nun 18'inci Maddesi'ni uygulamaya devam ediyor.

Karatay sınırları içinde imar planının tahakkukunu sağlamak, şehirleşmeyi hızlandırmak, ruhsatlı yapılaşmayı teşvik etmek, düzenli şehirleşmeyi sağlamak ve yeteri kadar imar parseli üretmek amacı çalışmalarına devam eden Karatay Belediyesi, bu kapsamda yürürlükteki 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci Maddesi'ni hızlı ve sağlıklı bir şekilde uygulamaya devam ediyor.

30 mahallede 54 farklı düzenleme sahasında imar uygulaması yapıldı

Karatay Belediyesi, 2019 yılı Nisan ayından bu yana Karaaslan Dede, Karaaslan Üzümcü, Çatalhüyük, İstiklal, Saraçoğlu, Erler, Başak, Şatır, Karakulak, Kumköprü, Mengene, Orhangazi, Doğuş, Akabe, Çayır, Mezbaha(Fetih), Nakipoğlu, Akçeşme, Kerimdede, Sarıyakup, Küçüksinan, Keykubat, Kalenderhane, Aziziye, Emirgazi, Fevziçakmak, Hacıyusufmescit, Şeyhulemarecepağa, Elmacı ve Hacıibali mahallelerinde 54 farklı düzenleme sahasında yaklaşık 11 milyon 257 bin 237 metrekarelik alanda 18. Maddesi'ne istinaden imar uygulaması yaptı. Yapılan imar uygulamalarından 4 milyon 806 bin 4 metrekarelik alanı kapsayan 32 adet düzenleme sahası, Karatay Tapu Müdürlüğü'nde tescil edilerek yeni imar tapuları hak sahiplerine dağıtıldı. 886 bin 812 metrekarelik 5 adet düzenleme sahasının tescil işlemleri ise Karatay Tapu Müdürlüğü'nde devam ediyor. 1 milyon 25 bin 564 metrekarelik 3 adet düzenleme sahasının arazi ve büro kontrolleri de Konya Kadastro Müdürlüğü'nde devam ediyor. Ayrıca 4 milyon 538 bin 857 metrekarelik 14 adet düzenleme sahasının dağıtım ve askı ilan süreçleriyle ilgili çalışmalar ise Karatay Belediyesi'nde yapılmaya devam ediliyor.

"Karatay belediyesi 18. madde uygulamalarında vatandaşı bilgilendiriyor"

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü 18'inci Madde imar uygulamalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla imar uygulaması yapılan bölgede mülk sahiplerine tebligat dağıtıyor ve söz konusu kararlar, belediyenin askı ve ilan panolarında 1 ay süreyle ilan ediliyor. Askı ilanları tamamlanan uygulamalar ise, tescil işlemleri için hız kesmeden Konya Kadastro Müdürlüğü ve Karatay Tapu Müdürlüğü'ne gönderiliyor. Öte yandan, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi devam eden Korona virüs salgını sebebiyle Karatay Belediyesi tarafından yapılan 18'inci madde dağıtım çalışmaları tamamlanarak askı ilanı başlayan bölgelerde, özellikle Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri dikkate alınarak belediye personeli sosyal mesafe, maske ve hijyene büyük özen göstererek vatandaşları bilgilendiriyor. Tescil işlemi tamamlanan yerlerin yeni imar tapuları belediyenin hizmet binasında hak sahiplerine verilerek gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

"Temel hedefimiz, hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu konutlarda oturmasına katkı sağlamaktır"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; modern, yaşanabilir, sağlıklı ve güvenilir şehirler oluşturulmasının belediyelerin önemli görevleri arasında olduğuna vurgu yaptı. Konya belediyelerinin bu kapsamda Türkiye'ye örnek olarak, imar planlarını çok önceden tamamladığını hatırlatan Başkan Hasan Kılca, şunları söyledi: "Karatay Belediyesi olarak bizler de, imar planı çalışmalarımızı neredeyse tamamladık. Göreve geldiğimiz günden bu yana imar planlarımıza uygun olarak 18. Madde İmar Uygulamalarını da tamamlamak üzereyiz. İmar planları tamamlanmış şehirlerde vatandaşlarımız hem daha düzenli konutlarda daha konforlu alanlarda hem de güvenli meskenlerde ikamet eder. Bu da ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde sayılan hususlardandır. Bilindiği gibi kentsel dönüşüme öncelikli olarak planlı alanlar üretilerek başlanıyor. Ruhsatsız yapılar ve özellikle de depremle mücadelede imar planı da çok önemli. Karatay Belediyesi olarak görev geldiğimiz günden bu yana 11 milyon metrekareden fazla bir alanda imar uygulaması gerçekleştirdik. İmar planlarımız kapsamında çevre düzeni planına, nazım planına uygun hareket ederek bazı yerlerin tadilatını yaptık ve bu planlar doğrultusunda 18'inci Madde İmar Uygulamalarını gerçekleştirdik. Temel hedefimiz; Konya'mızın, Karatayımızın ve hemşehrilerimizin daha güvenli konutlarda, sosyal donatılarda oturmasına katkı sunmaktır. Bu bağlamda da Karatay'ımızın daha güzel yarınlara ulaşması için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Karatay Belediyesi İmar Kanunu'nun 18. Maddesiniuygulamaya devam ediyor
Karatay Belediyesi İmar Kanunu'nun 18. Maddesiniuygulamaya devam ediyor

İmar Kanunu, Karatay, Konya, imar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karatay Belediyesi İmar Kanunu'nun 18. Maddesiniuygulamaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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