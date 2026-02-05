Karatay\'da SKA Çalıştayı Gerçekleşti

Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nın (SKA) yerel düzeyde değerlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla "VSR Türkiye Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, SKA uygulama sürecinin son beş yılına girerken küresel sürece katkı sunmak amacıyla Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından Türkiye'nin ilk Ulusal Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu (Voluntary Subnational Report – VSR Türkiye) hazırlanıyor.

Rapor çalışmasının paydaş katkılarıyla güçlendirilmesi ve yerel düzeyde öne çıkan alanların ele alınması amacıyla düzenlenen çalıştayda VSR Türkiye kapsamında yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı, SKA çerçevesinde yerelde öne çıkan başlıklar değerlendirildi ve çözüm önerileri konuşuldu.

VSR Türkiye Raporu'nun ise 2026 yılı mart ayında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Konuşmasına yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çalıştaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin Karatay Belediyesinin yönetim anlayışının temel yapı taşlarından biri olduğunu belirten Kılca, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yalnızca bir vizyon olarak değil, yerel yönetim yaklaşımının merkezinde konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda attığımız adımların ulusal ve uluslararası düzeyde karşılık bulması bizim için önemli bir gurur kaynağı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarla Türkiye'de yerel yönetimler arasında öncü bir rol üstleniyoruz." ifadesini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınmayı çevreyi koruyan, sosyal refahı artıran ve ekonomik gelişimi destekleyen bütüncül bir yönetim anlayışı olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Kılca, gelecek nesillere daha yaşanabilir, dirençli ve güçlü bir şehir bırakma sorumluluğuyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.