Son dakika haberi | Oyak'ın karbon siyahı üretim tesisi yatırımına devletten teşvik - Son Dakika

Son dakika haberi | Oyak'ın karbon siyahı üretim tesisi yatırımına devletten teşvik

04.12.2020 16:49
Son dakika haberi | Oyak'ın karbon siyahı üretim tesisi yatırımına devletten teşvik, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Oyak, Hatay'da 206 milyon dolarlık yatırımla kuracağı Türkiye'nin tek karbon siyahı üretim tesisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan teşvik aldı.

Oyak, Hatay'da 206 milyon dolarlık yatırımla kuracağı Türkiye'nin tek karbon siyahı üretim tesisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan teşvik aldı.

Oyak açıklamasına göre, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararlarının Resmi Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe giren proje bazlı devlet yardımının detayları da belli oldu. Karara göre, Hatay'da yatırımına 1 Eylül'de başlanan Oyak tarafından gerçekleştirilecek karbon siyahı üretim tesisinin yatırım süresi 3 yıl olarak belirlendi.

Bakanlık, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verebilecek.

Türkiye'nin tek karbon siyahı yatırımının, ithalatı bitirmesi bekleniyor

Açıklamaya göre, Oyak'ın dünyanın en büyük altıncı karbon siyahı üreticisi olan Continental Carboun'un hakim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. iş birliğiyle karbon siyahı üretim tesisi kurma yatırımı Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor .

Dünyada 14 milyar dolarlık pazar büyüklüğü olan karbon siyahını İskenderun'da üretmek için harekete geçen Oyak, yıllık 300 milyon dolarlık ithalatın önüne geçerek Türkiye ekonomisinin tamamen dışa bağımlı olduğu bir alanı daha kapatmış olacak.

Açıklamaya göre, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en büyük karbon siyahı pazarı konumunda olan Türkiye, bu yatırım sayesinde dışa bağımlılıktan kurtulacak. İthalatı üretime başladığı ilk yıldan itibaren sıfırlayabilecek kapasitedeki proje, cari açığı azaltırken, ihracat potansiyeliyle de ülke ekonomisine ve dış ticarete katma değer sağlayacak. Türkiye'deki sanayicilere de ham madde tedariklerinde önemli fırsatlar ve avantajlar yaratacak olan tesis, ihracat potansiyeliyle de Türkiye'yi bu alanda stratejik bir noktaya taşıyacak.

Yıllık 220 bin tonluk yurt içi karbon siyahı ihtiyacını karşılayabilecek tesisle Oyak, Türkiye'de araç lastiği başta olmak üzere birçok alanda kullanılan, yurt içinde 260 milyon dolarlık karbon siyahı pazarının lideri olacak.

En yenilikçi üretim ve çevre koruma sistemleri kullanılacak

Açıklamada paylaşılan bilgiye göre, Continental Carbon'un hakim şirketi International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. iş birliği ile kurulacak olan karbon siyahı üretim tesisi, Türkiye'ye hem yeni teknoloji kullanımı hem de istihdam anlamında büyük bir katma değer sağlayacak. Tesis, Oyak vizyonu ve CSRC Investment Holdings Co. Ltd.'nin uluslararası bilgi birikimi ile enerji geri kazanımı ve emisyonlar açısından en ileri çevre koruma sistemleriyle donatılacak.

Özellikle demir çelik ve otomotiv sektörleriyle paralel hareket edecek olan tesis, kullanacağı yenilikçi teknolojilerle çevreyi koruma ve sosyal etkiye katkı yönündeki uygulamalarıyla öne çıkacak.

Sabit yatırım tutarı 1 milyar 874 milyon TL

Açıklamaya göre, Oyak'ın karbon siyahı yatırımının türü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "komple yeni yatırım" olarak belirlendi. Projeyle, sabit yatırım tutarının 1 milyar 874 milyon 138 bin 65 TL, ilave istihdam sayısının 303, nitelikli personel sayısının da 40 olması öngörülüyor.

Oyak, açıklanan karar kapsamında, yatırım projesi için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği, azami 40 milyon TL nitelikli personel desteği ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 75 milyon TL'yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sini kapsayacak enerji desteği gibi yardımlardan faydalanabilecek.

Yatırımın tamamlanmasının ardından tamamlama vizesi için Bakanlığa müracaat edecek olan Oyak Sentetik Karbon Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde Bakanlık tarafından tamamlama vizesini alacak.

Son dakika haberi | Oyak'ın karbon siyahı üretim tesisi yatırımına devletten teşvik
Son dakika haberi | Oyak'ın karbon siyahı üretim tesisi yatırımına devletten teşvik

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Yatırım, Karbon, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Oyak'ın karbon siyahı üretim tesisi yatırımına devletten teşvik - Son Dakika Ekonomi


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