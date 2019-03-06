Son Dakika Haberleri: Kardemir'e Ziyaret

Kardemir'e Ziyaret

1 saat önce

Demir ve çelik sektöründe uzun yıllar üst düzey görev yapmış kişiler, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR), ziyaret etti.

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Demir ve çelik sektöründe uzun yıllar üst düzey görev yapmış kişiler, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR), ziyaret etti.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR'de yönetim kurulu üyeliği, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) genel müdürlük yapmış Kerim Dervişoğlu, eski İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları (İSDEMİR) genel müdürlerinden Atamer Giyici ve eski Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) genel müdürlerinden Ahmet Taşkın'ın fabrikaya ziyarette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan'a yeni görevinde başarı dileklerinde bulunan sektörün duayen isimleri, daha sonra baret ve önlük giyerek sırasıyla Türkiye'nin tek demiryolu ray üretim tesisi olan Ray Profil Haddehanesini, makine imalat, otomotiv ve savunma sanayisine yönelik çelik kalitelerinin üretilebildiği Çubuk Kangal Haddehanesini ve yine Türkiye'de tek olan ve test üretimleri devam eden Demiryolu Tekeri Üretim Tesislerinde incelemelerde bulundur." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:36 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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