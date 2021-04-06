'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler - Son Dakika

'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler

06.04.2021 13:58
'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler, System.String[]

ANTALYA'da Mehmet ve Ahmet U. kardeşler, kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri enişteleri Ahmet Asrav'ı (36), 40 dakika boyunca dövdü.

ANTALYA'da Mehmet ve Ahmet U. kardeşler, kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri enişteleri Ahmet Asrav'ı (36), 40 dakika boyunca dövdü. Başına demir sandalye, klavye ve cam şişeyle vurulan, vücuduna kaynar su dökülen Asrav hastaneye kaldırılırken, saldırganlar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, Emine Arsav'ın da eşinden boşanmak istemediği belirtildi.

?Kepez ilçesinde yaşayan 5 yıldır evli olan Emine ve Ahmet Asrav çifti arasında geçen haftalarda tartışma çıtı. Emine Asrav'ın ailesi, tartışmayı öğrenince çiftin boşanmasını istedi. Asrav çifti ise boşanmak istemediklerini söyledi. Geçen hafta Emine Asrav'ı arayan ağabeyleri, "Son kararın nedir?" diye sordu. Emine Asrav ise boşanmak istemediğini söyleyince ağabeyler Mehmet U. ve Ahmet U., Ahmet Asrav'ın iş yerine gitti. İş yerine girer girmez Asrav'a saldıran kardeşler, tezgahın üzerinden atlayıp, yumruk atmaya başladı. Ardından demir sandalyeyi alan 2 kişi, Asrav'a vurmaya başladı. Arbede sırasında cam kolonya şişesini alan Mehmet U. ve Ahmet U., Asrav'ın başına vurarak yaraladı. Ardından iş yerindeki bilgisayarın klavyesiyle vurmaya başlayan saldırganlar, son olarak Asrav'ın boynundan sırtına kaynar su döktü.

ANNE VE BABASI DA YARALANDIİhbar üzerine iş yerine gelen polis, olaya müdahale etti. Mehmet ve Ahmet U. kardeşler, saldırıdan haberdar olup iş yerine gelen Asrav'ın anne ve babasının motosikletine de tekme attı. Anne ve baba Asrav motosikletten düşerek hafif yaralandı. Yaralanan Ahmet Asrav ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mehmet ve Ahmet U., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.'BOŞANMAMIZ İÇİN ZORLAMIŞLAR'Eşiyle geçen hafta küçük tartışma yaşadıklarını söyleyen Ahmet Asrav, "Eşimin ailesi onu boşanmamız için zorlamış. Eşim de boşanmayacağını söyleyince ağabeyi arıyor ve 'Son kararın nedir' diye soruyor. Eşim boşanmak istemediğini söylüyor. Sonrasında beni arayarak tehdit ettiler. Eşimle bu durumu konuştuktan 10 dakika sonra dükkanda müşteriyle ilgilenirken, içeri girdiler. 'Ağabey durun' demeye kalmadı, saldırmaya başladılar" dedi.'40-45 DAKİKA DAYAK YEDİM'Saldırganların serbest kalmasına tepki gösteren Asrav, "40-45 dakika kadar dayak yedim. Üstüme kaynar su döküldü, kafamı yardılar. Ben de eşimi aradım 'Her yerim kan gel' diye. Eşim de anne ve babamı arayarak dükkanı bastıklarını söylemiş. Dışarıda polisler varken anne ve babamın olduğu motosiklete tekme atarak yolun ortasına düşürüyorlar. Onlar da yaralandı. Tedirginlikten kaynaklı dışarı çıkamıyorum. Bunlara rağmen şahıslar sadece ifade verip serbest bırakıldılar" diye konuştu.

Mehmet U. ve Ahmet U.'nun Asrav'a saldırdığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler
'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler
'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler
'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler
'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler
'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler
'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler
'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler
'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler
'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler
'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler
'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler

Polis, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler - Son Dakika


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