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Kardeşini kaybeden Alişan'dan 20 gün sonra ilk paylaşım - Son Dakika

Kardeşini kaybeden Alişan'dan 20 gün sonra ilk paylaşım

10.08.2021 11:15
Kardeşini kaybeden Alişan'dan 20 gün sonra ilk paylaşım, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle 20 gün boyunca özel bir hastanede tedavi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş temmuz ayında hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle 20 gün boyunca özel bir hastanede tedavi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş temmuz ayında hayatını kaybetti.

Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğdu.

Kardeşini ölümünün ardından Alişan, Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınladı...

"Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah..."

Kardeşini kaybeden Alişan'dan 20 gün sonra ilk paylaşım

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Bir süredir hayatındaki her şeye ara veren Alişan, uzak kaldığı sosyal medyaya geri döndü.

Alişan, kardeşimin emanetleri dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaştı.

Kardeşini kaybeden Alişan'dan 20 gün sonra ilk paylaşım

SAHNEYE DE DÖNÜYOR

Alişan'ın menajerliğini yıllardır Sekçuk Teştaş üstleniyordu. Ünlü şarkıcı menajerlik için Haluk Şentürk ile anlaştı. Alişan günler sonra ilk konserini de 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta verecek...

Kardeşini kaybeden Alişan'dan 20 gün sonra ilk paylaşım

Selçuk Tektaş, Koronavirüs, Selçuk, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kardeşini kaybeden Alişan'dan 20 gün sonra ilk paylaşım - Son Dakika Magazin


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