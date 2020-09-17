Karesi hünerli eller sanal sergisi açıldı - Son Dakika

Karesi hünerli eller sanal sergisi açıldı

Karesi'nin hünerli elleri istihdama katılacak

BALIKESİR - Karesi Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Hünerli Eller Kurslarında kursiyerler tarafından üretilen ürünler sanal sergi ile beğeniye sunuldu. Serginin açılışını yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, kursiyerlerin ürünlerinin kısa süre sonra aktifleştirilecek online mağaza ile satışa sunulacağını ve ev kadınlarının üretimleriyle istihdama kazandırılacağını söyledi.

Hünerli Eller Kurslarından yapılan eserler açılan sanal sergi ile beğeniye sunuldu. Geri Dönüşüm Sanatı, Keçe Sanatı, Seramik Sanatı ve Türk İşleme Sanatı kurslarına katılan kursiyeler tarafından yapılan eserlerin sergilendiği kursun açılışını Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan yaptı. Kurs öğretmenleri ve kursiyerlerin katılımıyla beğeniye sunulan serginin açılışından konuşan Başkan Orkan, Karesi Belediyesinin kültürel ve sanatsal çalışmalara önem verdiğini belirtti.

Kadınların üretim yaparak ekonomiye katılmalarının önemine değinen Başkan Orkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na, Karesi Belediyesi tarafından sunulan Karesi Kadın Çiftçi Akademisi Projesi'nin 1.5 milyon liralık bütçe ile kabul edildiğini hatırlattı.

Kadınlar için online satış mağazası açılacak

Kadın çiftçilerden oluşan bir kooperatif kurma planlarının olduğunu ifade eden Orkan, "Bizim Hünerli Eller gibi çalışmalarımızı büyütmemiz gerekiyor. Eski Ziraat Odası'nın bulunduğu bir bina var. Orasını kültür ve sanat evi yapacağız. Tarihi bir yerde kendi el emeğimizi ve Balıkesir'e has ürünleri tanıtabiliriz. Atatürk Evi inşa ediyoruz orada da bir odayı bu çalışmalara ayırabiliriz. Sakarya Mahallemizde bir kurs açmayı düşünüyoruz hanımlarımıza yönelik. Buralarda iş garantili kurslar açmayı planlıyoruz. Bu kursumuzu bitirenlere istihdam sağlamak istiyoruz. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri istihdam. En azından buna bir nebze çözüm bulabiliriz diye planımız var. Hünerli eller sergimizdeki eserlerin satışa sunulacağı online mağazamızda kısa sürede aktif olacak. Kadınlarımız istihdama kazandırılacak" dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında kurs eğitmenlerinden bilgi alan Başkan Orkan daha sonra sanal serginin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Orkan, Hünerli Eller online sergisine Karesi Belediyesi resmi internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.