Karesi'ye 3.5 milyon avroluk yatırım - Son Dakika

Karesi'ye 3.5 milyon avroluk yatırım

BALIKESİR - Karesi'nin Yaylabayır Mahallesi'nde 1 Ocak 2021 tarihinde elektrik üretimi yapacak olan Balıkesir Biyogaz İşletmeleri A.Ş'nin tesislerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dinçer Orkan, tesis hakkında bilgiler aldı.

Karesi ekonomisi yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yaylabayır Mahallesi'nde kurulan ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren üretime başlayacak olan Balıkesir Biyogaz İşletmeleri A.Ş'nin tesislerinde incelemelerde bulundu. Başkan Dinçer Orkan, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ile şirket ortaklarından ve Genel Müdür Kazım Sekmen tesisleri gezdi. Genel Müdür Sekmen tesisler hakkında Başkan Orkan'a bilgiler verdi. Karesi'ye ekonomik değeri yüksek yatırımların sürdüğünü söyleyen Başkan Orkan, tesis ortaklarına yatırımlarının hayırlı olması dileğinde bulundu.

3.5 Milyon avroluk yatırım

Tesis hakkında bilgiler veren Genel Müdürü Sekmen, tesisin ortakları arasında Balıkesirli Kula, Çetin ve karakuş aileleri olduğunu söyledi. Türkiye'de buna benzer 18 tesisin daha kurucu ve ortaklarından olduklarını ifade eden Sekmen, "Tesisimizi 31 Ekim öncesi deneme üretimlerine başladık. Gazımızı ürettik, motorumuzu çalıştırdık. Tesisimiz 1 Ocak 2021'den itibaren elektrik satacak hale getirdik. İlk faz olan 1,5 mv'lik bir kapasitemiz var. Devamında yatırımlarımız devam edecek. Şuanda yaklaşık 3,5 Milyon Avro'luk bir yatırım yaptık burada. Biyogaz üretim bölümü. Devamında organik ve o mineral gübre üretim tesislerimiz devam edecek. Buradan çıkacak atık kısmının değerlendirilmesiyle 40 bin metrekarelik sera yatırımımız devam edecek. Bu şekilde durmadan istihdam sağlamaya ve yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.