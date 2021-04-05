Karı koca 'el ele' verip hayat kurtarıyor - Son Dakika

Karı koca 'el ele' verip hayat kurtarıyor

05.04.2021 20:26

Karı koca 'el ele' verip hayat kurtarıyor Kayseri'de aynı 112 istasyonunda çalışan eşler, beraber hayat kurtarmanın sevincini yaşıyor Kayseri'de aynı acil sağlık hizmetleri istasyonunda 13 yıldır görev yapan Ümit-Gülben Öztürk çifti, el ele vererek beraber hayat kurtarmanın sevincini yaşıyor.

Karı koca 'el ele' verip hayat kurtarıyor

Kayseri'de aynı 112 istasyonunda çalışan eşler, beraber hayat kurtarmanın sevincini yaşıyor

KAYSERİ - Kayseri'de aynı acil sağlık hizmetleri istasyonunda 13 yıldır görev yapan Ümit-Gülben Öztürk çifti, el ele vererek beraber hayat kurtarmanın sevincini yaşıyor.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Hacılar 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 13 yıldır beraber görev yapan 3 çocuk sahibi Ümit-Gülben Öztürk çiftçi, zorda kalan vatandaşların imdadına yetişerek hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor. Aynı nöbet günlerinde büyük bir özveri ile işlerine giden çift, gelen anonsları karşılayarak kısa bir süre içerisinde olay yerine gidip ilk müdahaleyi yapıyor. Zorda kalan vatandaşları en yakın sağlık kuruluşuna götürerek can kurtarmanın mutluluğunu yaşayan Ümit-Gülben Öztürk çifti, ev işlerinde de dayanışma göstererek çocukları ile ilgileniyor.

Paramedik Ümit Öztürk, "Eşimle beraber 13 yıldır beraber çalışmaktayız. Pandemi sürecinde çocuklarımızdan çok fazla ayrı kalmak zorunda kaldık. Çünkü sık ve yoğun olan nöbetler sonrasında, vakaların yoğunluğundan dolayı çocuklarımıza fazla zaman ayıramadık. Bazı vakalarda da müdahale ettiğimiz kişiler bize karı koca olup olmadığımızı soruyorlar. Onlardan güzel dönütler alıyoruz. Eşimle beraber can kurtarmanın ayrı bir özellik olduğunu düşünüyorum. Eğer bir cana, bir yaralıya, bir vatandaşımıza faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Biz eş olarak bu işi yaptığımız için çok gururluyuz. Çünkü bugün bir canı kurtarmanın duygusu anlatılamaz. Eşimle beraber bir olaya gittiğimizde 11 yaşındaki bir çocuğa müdahale etmiştik ve hayata geri döndürmüştük. Sonrasında kendi çocuğumuz gözümüzün önüne gelmişti. Bundan dolayı gittiğimiz bütün vakalarda daha bir hırsla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gülben Öztürk ise, "Pandemi döneminde zorlandık. Hem işte hem de evimizde zorlandık. Çocukların okula gidemeyişi, derslerini evde yapmaları bizi biraz zorladı ama bir şekilde üstesinden geldik. Bizim çocuklarımız yaptığımız işi zaten biliyorlar. Sadece pandemiyle değil öncesinde de bildikleri için pek sıkıntı çıkarmadılar ama bu süreçte aşırı özlem duydular. Evdeki işlerimde de eşim yardımcı oluyor. O çocuklarla ilgilenirken, bende ev işleri ilgileniyorum. Bu süreci de böylelikle götürüyoruz" şeklinde konuştu.

Karı koca 'el ele' verip hayat kurtarıyor
Karı koca 'el ele' verip hayat kurtarıyor
Karı koca 'el ele' verip hayat kurtarıyor
Karı koca 'el ele' verip hayat kurtarıyor

İl Sağlık Müdürlüğü, Hacılar, Kayseri, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karı koca 'el ele' verip hayat kurtarıyor - Son Dakika


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