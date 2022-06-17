Karne zili çaldı, yaz tatili başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Karne zili çaldı, yaz tatili başladı

17.06.2022 13:53

Karne zili çaldı, yaz tatili başladı İzmir'de 738 bin 273 öğrenci karnelerini aldı 2021-2022 eğitim öğretim yılının son gününde İzmir'de karne sevinci yaşandı.

Karne zili çaldı, yaz tatili başladı

İzmir'de 738 bin 273 öğrenci karnelerini aldı

İZMİR - 2021-2022 eğitim öğretim yılının son gününde İzmir'de karne sevinci yaşandı. İzmir'de 738 bin 273 öğrenci, Türkiye genelindeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile birlikte karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım-19 Kasım 2021'de, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapıldı. 7 Şubat 2022'de başlayan ikinci dönem bugün sona erdi. Eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacak öğrenciler ve öğretmenler, bugün çalan karne ziliyle birlikte yaz tatiline çıktı. Karşıyaka ilçesinde bulunan Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu'ndaki karne törenine, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır katıldı.

İzmir'de 738 bin 273 öğrenci karne aldı

2021-2022 öğretim yılının sona ermesinin ardından, 467 okul öncesi okuldan 76 bin 87, 809 ilkokuldan 233 bin 725, 564 ortaöğretim okuldan 209 bin 661 öğrenci ve 656 ortaokuldan 218 bin 800 öğrenci olmak üzere toplam 738 bin 273 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline ayrıldı.

"Son derece başarılı eğitim ve öğretim yılını tamamladık"

Karne törenine katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger törenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Köşger, "Uzun bir pandemi döneminin arkasından yüz yüze sürdürülebilir eğitimin içindeyiz. İzmir'deki 800 bin civarındaki öğrencimiz bu gün itibariyle tatile gidiyor. Son derece başarılı eğitim-öğretim yılı tamamlandı. Ben eğitim ve öğretim de emeği geçen herkese teşekkür ederim. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz. Tatilde dinlenerek enerji toplayarak kendilerini yenileyerek ve kendilerini hazırlayarak gelmelerini temenni ediyoruz. Depremde hasar gören okullarımız başta olmak üzere onları güçlendirme çalışmalarımızda sürüyor. İzmir'de ikili öğretimden tekli öğretime geçilebilmesi için yeni okullara ihtiyaç var. Okullarında hızlı bir şekilde yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bütün eğitim camiasına bu süre zarfında gösterdikleri gayretlerden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tatil 12 Eylül'de bitecek

MEB'in çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023'te yapılacak ve ikinci dönemin ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere: 'Sizi bu milletin efendisi yapacağım' Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere: 'Sizi bu milletin efendisi yapacağım' Kılıçdaroğlu, İzmir'de Sanayi İşçilerine Seslendi: 'Sizin Alın Terinizi Onlar Çalıyor. Onlardan Alacağım, Tamamını Alacağım Size Vereceğim' Kılıçdaroğlu, İzmir'de Sanayi İşçilerine Seslendi: 'Sizin Alın Terinizi Onlar Çalıyor. Onlardan Alacağım, Tamamını Alacağım Size Vereceğim' Burdur'daki yangında ağır yaralanan kişi öldü Burdur'daki yangında ağır yaralanan kişi öldü
Kaynak: İHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karne zili çaldı, yaz tatili başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:19 Adam, 10 gün önce boşandığı eşini ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:44 Evde sahibi olmayan köpek ocağı açarak yangın çıkmasına neden oldu
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 19:33:48. #1.12#
SON DAKİKA: Karne zili çaldı, yaz tatili başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement