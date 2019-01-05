Son Dakika Haberleri: Kars Kardan Heykellerin Açılışı Yapıldı

Kars Kardan Heykellerin Açılışı Yapıldı

24 dakika önce

Şehit Mehmetçikler'in kardan heykellerine yoğun ilgi (2)KARDAN HEYKELLERİN AÇILIŞI YAPILDISarıkamış Harekatı'nda şehit olan Mehmekçikler anısına yaptırılan kardan heykellerin açılışı yapıldı.

Şehit Mehmetçikler'in kardan heykellerine yoğun ilgi (2)

KARDAN HEYKELLERİN AÇILIŞI YAPILDI

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan Mehmekçikler anısına yaptırılan kardan heykellerin açılışı yapıldı. 8 metre yüksekliğindeki heykel üzerine asılan Türk bayrağı da Gençlik ve Spor Makanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile törene katılanlar tarafından açıldı. Heykele kırmızı karanfil bırakan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

"Şehitlerimizin bize emanet olarak bıraktığı bu vatana sahip çıkmak için, gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmek için, tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu organizasyonda gerek bakanlık olarak gerek diğer bakanlıklarla işbirliği ve Kars ilimizin tüm yetkilileriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik 8'inci yılına giriyor. İnşallah yarın tüm şehitlerimizi bu yürüyüş vesilesiyle yadedeceğiz, onları rahmetle, minnetle anacağız. Biz Spor Bakanlığı olarak gençliğimizin bu ruhla yetişmesi yönünde tüm imkanlarınmızı ortaya koyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon bunlardan bir tanesi. Ülke genelinde tüm gençlik merkezlerinde gerek Sarıkamış'ı gerek Çanakkale'yi pek çok anımızı, şühedamızın bize bıraktığı emaneti, diri tutma noktasında gayretlerimiz ve etkinliklerimiz var. İnşallah yarın ki organizasyonu hayırlısıyla, bu çerçevede gerçekleştireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:30 Kaynak: DHA

Sarıkamış, Kars, Güncel
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