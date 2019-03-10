Son Dakika Haberleri: Kars'ta "İstihdam Seferberliği 2019" Toplantısı

Kars'ta "İstihdam Seferberliği 2019" Toplantısı

14 dakika önce

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında "İstihdam Seferberliği 2019" toplantısı düzenlendi.

Kars'ta
Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında "İstihdam Seferberliği 2019" toplantısı düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, İŞKUR İl Müdürü Yusuf Bulut, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Ayluçtarhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay katıldı.

Vali Türker Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, işsizliğin ciddi bir sorun olduğunu bunu çözmek için kentte çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Amaçlarının Türkiye'yi dünyanın ilk on ekonomisi arasına taşımak olduğunu ifade eden Öksüz, "İşsizliği en az düzeye indirmek için Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 'İstihdam Seferberliği 2019' çalışması başlatıldı. 'Burası Türkiye burada iş var' sloganı, biz de 'Burası Kars burada iş var' olarak kendimize göre dönüştürdük. Çalışmak isteyenlere bütün iş imkanları mevcuttur." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:33 Kaynak: AA

Türker Öksüz, Muammer Türker, Kars, Güncel
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