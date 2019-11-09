Kars'ta kına gecesinde kavga: 6 yaralı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:22 Kaynak: AA
Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Yıldız ve Bulut aileleri arasında Kozlu köyünde yapılan kına gecesinde çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.
Sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
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