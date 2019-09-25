Kars'ta sıcak asfalt köy yolları hizmete tek tek giriyor

2019 KÖYDES programı kapsamında Arpaçay Gülyüzü grup köy yoluna yolunun asfaltı tamamlanarak hizmete girdi. Toplam 8.5 kilometre olan asfalt yoldan Gülyüzü, Taşköprü ve Bozyiğit köylüleri istifade edecek.



Kars'ta KÖYDES Projesi kapsamında köy yolları sıcak asfalt, köy içi yolları ise kilit parke taş ile döşenerek köylülerin evlerinin önüne kadar hizmet götürülüyor. Yapımı tamamlanan yollar ise tek tek açılışı yapılarak hizmete sunuluyor.



Yaklaşık 40 yıldır köylerinin doğru dürüst yolu olmadığını ifade eden Gülyüzü Köyü Muhtarı Serdar Güner, "Biz 40 yıl yollarımızın yapılmasını bekledik. AK Parti hükümetleriyle köylerimize hizmet geldi. Yollarımız yapıldı. Sularımız akıyor, köylerimiz çal çamurdan kurtuldu. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.



Köy yollarının açılışına katılan Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, yolların yapılmasında emeği geçen başta Kars Valisi Türker Öksüz olmak üzere, katkı ve desteklerinden ötürü Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ile Prof. Dr. Yunus Kılıç'a, İl Özel İdaresi çalışanlarına ve yüklenici firmaya teşekkür etti.



Yapılan konuşmaların ardından köy yollarının açılışı yapıldı. Kurdelenin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve köylüler davul zurna eşliğinde halay çekti. Köylüler kaliteli yollara kavuşmanın sevincini protokol üyeleriyle birlikte yaşadı.



Köy yollarının açılışına Kaymakam Abdil Koç, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, jandarma komutanı, İl Özel İdaresi yetkilileri, köy muhtarları ve köylüler katıldı. - KARS