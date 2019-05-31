Son Dakika Haberleri: Kars'ta toprağa gömülü patlayıcıyı Mehmetçik imha etti
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Kars'ta toprağa gömülü patlayıcıyı Mehmetçik imha etti

1 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Kars'ta toprağa gömülü patlayıcıyı Mehmetçik imha etti, System.String[]
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik, terör açısından kritik bölge olarak nitelendirilen Çemçe bölgesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece-19 operasyonu düzenlendi.
Operasyon kapsamında arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde, teröristlerce toprağa gömülen el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Patlayıcı, Mehmetçik tarafından olay yerinde imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:59 Kaynak: AA
Kağızman, Kars, Güncel
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