Kars ve Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars ve Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor

6 saat önce

Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor, System.String[]

Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar yağışı ve tipinin yoğunlaştığı Kars- Iğdır kara yolunun Hanlar mevkisinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, söz konusu yolda karla mücadele çalışması başlattı.

Sürücülerden Adem Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiklerini belirterek " Digor'a gidiyorum, yolda tipi ve buzlanma var. İlerlemekte zorluk yaşıyoruz. Karayolları ekipleri de sağ olsunlar yolların kapanmaması için sürekli çalışıyorlar. Görüş mesafesi tipi nedeniyle düşük. Yollar da buzlu olunca ilerlemekte zorluk çekiyoruz." dedi.

Kars- Erzurum kara yolunun Keklik Deresi mevkisinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Ekipler, araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

Ardahan

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada ise Ardahan- Şavşat kara yolunda kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı bildirildi.

Söz konusu yolda ağır tonajlı araçların geçişinin durdurulduğu kaydedildi.

Ekiplerin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı öğrenildi.

Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da kar kalınlığı ortalama 5 cm bekleniyor
İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" mesajını ifşa edip sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:42:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars ve Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]