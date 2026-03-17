Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı

Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
17.03.2026 13:07  Güncelleme: 13:13
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediyesi'nde 8 aydır maaşlarını alamayan işçiler, bayramlaşma törenini protesto edince program iptal edildi; Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal ise şantiyeyi terk etti.

Karşıyaka Belediyesinde 8 aydır maaşlarını alamayan işçiler, belediye yönetiminin düzenlemek istediği bayramlaşma törenini protesto etti. İşçilerin şantiye alanındaki tepkisi üzerine planlanan törenin iptal edildi ve Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, aracına binerek şantiyeyi terk etti.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesinde çalışan ve 8 aydır ücretlerini alamayan işçiler, ana şantiye binasında bir araya geldi. DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin de destek verdiği eylemde, Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın bayramlaşma programı protesto edildi.

TÖREN İPTAL EDİLDİ

İşçilerin sabahın erken saatlerinde pankartlar açarak başlattığı eylemin ardından, belediye yönetiminin bayramlaşma merasimi için planladığı programı durdurduğu öğrenildi. Eylem üzerine belediye başkanı ve bürokratlar alana gelmedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, makam aracına binerek şantiyeyi terk etti.

MAAŞLARIN ÖDENMESİ İSTENDİ

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Karşıyaka Belediyesi, Kent A.Ş çalışanlarına 8 aydır maaş ödemiyor. 8 aydır süregelen bu hak gaspına somut bir çözüm üretmeyen Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız İşçimenler Ünsal, işçinin hakkını ödemek yerine bugün ana şantiyede hiçbir şey olmamışçasına bir bayramlaşma merasimi düzenlemeye kalkmıştır. Boş cebimizle, ödenmeyen kiralarımızla ve biriken borçlarımızla alay edercesine planlanan bu tören, işçi sınıfının onuruyla oynama girişimidir. Bu haksızlığa sessiz kalmayan yöneticiler ve işyeri temsilcileri, bu sabah erken saatlerde ana şantiyede yerlerini almış, pankartlarını açarak Belediye Başkanı'nı protesto etmek üzere beklemeye başlamışlardır. Belediye Başkanı ve bürokratları, sendikamızın şantiyedeki kararlı duruşunu haber alınca programlarını apar topar iptal ederek alandan kaçmışlardır. Emekçinin bayramı, ancak alnının teri kurumadan hakkı verildiğinde bayram olur. Bayramlaşma törenlerinden kaçarak, işçiyi görmezden gelerek bu süreci yönetemezsiniz. Derhal bu hukuksuzluğa son verin ve 8 aydır biriken maaş alacaklarımızı ödeyin" ifadeleri kullanıldı.

İşte o anlardan kareler;

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    emekli yaygarası yapanlar daha kendi işçisinin aylığını ödeyemiyor 36 7 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    o manşetleri yedircez sana editör ilk seçimde 7 30 Yanıtla
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    sahada çalışanına maaşını vermezler, trollere gelince maaşınız tıkır tıkır yatar. 9 1
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    kendinden mi biliyor hıdır 0 1
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    lan hıdır zekeriya özede öyle diyodunuz 0 0
  • 1234 1234:
    8 aymı ne yiyip içiyor bu insanlar allah yardimcilari olsun fitrelerinizi bunlara verin daha mantiklı 22 0 Yanıtla
  • Hasan polat Hasan polat:
    para tunnee ne yapsinnn yok kasa bosss 19 2 Yanıtla
  • Mahmut Gün Mahmut Gün:
    Kadın ne yapsın çalmışlar dese kendi partilisi demese parayı odeyemiyo hani emekcinin yanında olmak hani hakça paylaşım 14 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Trump: İran ile savaş yakında bitecek Trump: İran ile savaş yakında bitecek
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Lübnan’a yönelik kara harekatına sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına sert tepki
Oscar töreni sonrası salondaki görüntüler gündem oldu Oscar töreni sonrası salondaki görüntüler gündem oldu
İran’dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor

13:45
Tedesco’nun korktuğu başına geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:34
Arda’nın tarihi golünden önce ’’Hayır’’ diye bağıran biri var
Arda'nın tarihi golünden önce ''Hayır'' diye bağıran biri var
13:15
’’Galatasaray’ın harika bir takım değil’’ diyen Carragher fena çark etti Son sözleri komedi
''Galatasaray'ın harika bir takım değil'' diyen Carragher fena çark etti! Son sözleri komedi
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail’den gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia
10:52
İBB davasında 6. gün İtirafçı, “Vali Gül“ iddiasından 180 derece döndü
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
