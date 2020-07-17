Karşıyaka şampiyonluk ateşini yaktı

TFF 3'üncü Lig'de üst üste ikinci kez Play-Off'a kalıp 22 Temmuz Çarşamba günü yarı finalde Belediye Derincespor'la final için rakip olmaya hazırlanan Karşıyaka, futbolculara müthiş destek dayanışmasıyla şampiyonluk ateşini yaktı. Kaf-Kaf'ta takımın geçen sezon Vanspor'a trajik bir şekilde elendiği Play-Off yarı finalinde yönetimde şube sorumlusu olan Eski Başkan Vekili Gökhan Şensan, futbolculara moral aşılamak için prim kampanyası başlattı. Şensan'ın 30 bin TL prim taahhüt ederek şampiyonluk desteği havuzu oluşturma çağrısına birçok eski yönetici ve taraftar destek verirken, yönetim de kesenin ağzını açarak dev şampiyonluk primi açıkladı.
Kaf-Kaf'ta Şensan prim havuzuyla ilgili, "Önümüzdeki hafta başlayacak Play-Off müsabakalarından futbolcu kardeşlerimin şampiyon olarak döneceğine inancım tamdır. Beraber çalıştığımız süre boyunca kulübüne, armasına son derece tutku ile bağlı olduğunu bildiğim kardeşlerimin önümüzdeki iki müsabakaya motive olmak için maddi hiçbir desteğe ihtiyaç duymayacaklarından eminim. Ancak camia olarak bizlerin de yalnız olmadıklarını hissettirebilmemiz adına bu başarıya bir ödül koymamız, bir prim havuzu oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben şampiyonluk halinde bu havuza 30 bin TL koymayı taahhüt ediyorum" açıklamasını yaptı.
Karşıyaka'da taraftarlar Play-Off öncesi oyunculara ve camiaya sosyal medyadan mektup yolladı. Taraftarlar, tribünde olamayacakları maçlar öncesinde oyuncularına tek yürek destek mesajı verdi. Yeşil-kırmızılıların duygulandıran mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Son 180 dakika, 2 yıl önce düştüğümüz 3'üncü Lig'den kurtulmamız için son 180 dakika. Asla ait olmadığımız ama düşerken bile şerefimizle düştüğümüz yerden kurtulmamız için son 180 dakika. Bu sefer yanınızda olamayacağız. Denizli'de, Ankara'da, İstanbul'da, Van'da hatta ülkenin her yerinde peşinizde olan binler bu sefer yanınızda olamayacak. Ama siz sahaya çıktığınızda elinizi armaya koyduğunuzda hissedeceksiniz bizi. O armada Kurtuluş Savaşı Gazisi Zühtü Işıl'ın ruhunu hissedeceksiniz. O armada peşinizden Cizre'ye, Bayburt'a, Gümüşhane'ye gelenleri hissedeceksiniz. Soğuk havalarda cebindeki son para ile gelip, sizin için ağlayan, sizlerle gülenleri hissedeceksiniz. O armada şeref, onur ve gururu hissedeceksiniz. En dibe batsa bile satılmayan bir arma hissedeceksiniz. ve futbolcu kardeşim bu sese kulak verin. Arkanızda büyük Karşıyaka taraftarı. Sağ yanınızda, Erollar Godeler. Sol yanınızda, kaybettiğimiz tribüncüler. Yolunuz açık. Bileğiniz kuvvetli. Vurduğunuz gol olsun! Unutmayın. 108 yıldır değişmeyen tek gerçek. Karşıyaka varsa umut vardır! Saldır Karşıyaka, ver bize güzel günleri!"