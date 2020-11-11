Karslılar tozdan, çamurdan kurtuldu - Son Dakika

Karslılar tozdan, çamurdan kurtuldu

11.11.2020 11:11
Karslılar tozdan, çamurdan kurtuldu, System.String[]

Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından kent genelinde yıllarca el vurmayan cadde ve sokaklara hizmet gitmeye başladı.

Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından kent genelinde yıllarca el vurmayan cadde ve sokaklara hizmet gitmeye başladı.

Uzun yıllar, yazın toz, duman, kışın kar ve çamurla mücadele eden vatandaşlar mahalle ve sokaklarına kayyumla gelen hizmetle yüzleri güldü.

Belediye Başkan Vekili olarak İçişleri Bakanlığı'nca atanan Vali Türker Öksüz, Kars'ın sorunlarını yakından bildiği için göreve hızlı başladı. Öksüz, öncelikle uzun yıllar el vurulmayan cadde ve sokakların yapılması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla kent merkezinde ve kenar mahallelerde yol, kaldırım ve alt yapı çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalarla kısa süre de bozuk yollar sıcak asfalt yapıldı. Kaldırımlar baştan aşağı yenilendi.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla başta Kazımpaşa Caddesi, olmak üzere Merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi, Merkez Mahallesi Katmer sokak, Halitpaşa Mahallesi SSK yolu, Yenişehir Mahallesi Turgut Reis Caddesinde başlatılan asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca yol ve kaldırım çalışmalarının davam ettiği öğrenildi. - KARS

Karslılar tozdan, çamurdan kurtuldu
Karslılar tozdan, çamurdan kurtuldu
Karslılar tozdan, çamurdan kurtuldu
Karslılar tozdan, çamurdan kurtuldu

Kars Belediyesi, Türker Öksüz, Kars, kar, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Karslılar tozdan, çamurdan kurtuldu - Son Dakika


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