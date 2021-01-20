Kartal Belediyesi'nde işçi protestosu - Son Dakika

Kartal Belediyesi bünyesinde çalışan bazı işçiler, 6 aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde sonuca ulaşamadıkları için belediyeyi protesto etti.

Belediye önünde toplanan DİSK GENEL-İŞ'e bağlı işçiler, pankart açarak, halay çekti. Bazı sloganlar atan işçilere Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir Belediyesi'nden işçilerin de destek verdiği görüldü.

DİSK Genel İş İstanbul Anadolu Yakası şube yetkililerinden Murat Aktemur, burada yaptığı konuşmada, sendika olarak yürüttükleri görüşmelerin tıkandığını söyledi.

Aktemur, görüşmelerin tıkanmasından dolayı grev aşamasına geldiklerin altını çizen Aktemur, "Görünen şudur ki, belediye yönetimi hala bizlerin karşı karşıya kaldığı gerçekliğin farkına varamamış. Bu sebepten dolayı bugün burada bir araya gelerek taleplerin asıl sahibi olan siz emekçi arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanı ve yönetimine sesleniyoruz. Bizler çalışıyoruz, hizmet üretiyoruz ve fedakarlık yapıyoruz. Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu fazlasıyla yerine getiriyoruz Fedakarlık sırası artık siz belediye yönetimindedir." diye konuştu.

Taleplerinin karşılanmaması durumunda grev kararı almak zorunda kalacaklarını ifade eden Aktemur, haklarını ve emeklerinin karşılığını istediklerini bildirdi.

İşçiler, protestonun ardından dağıldı.